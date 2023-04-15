Генштаб: повестки получили 52 тыс. призывников

Весенняя призывная кампания проходит в плановом режиме и закончится 15 июля, заявил начальник управления ГОМУ Генштаба вооруженных сил РФ полковник Андрей Бирюков. По его словам, уже 21 тыс. россиян признаны годными к военной службе, еще 29 тыс. получили отсрочки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«На сегодняшний день оповещено 52 тыс. граждан и более 50 тыс. уже прибыло в военные комиссариаты»,— рассказал господин Бирюков журналистам (цитата по ТАСС).

Он добавил, что первые отправки призывников начнутся 20 апреля. «Треть из призывников будет направлена в учебные соединения и воинские части, где в течение трех месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность»,— сказал представитель Генштаба.

Андрей Бирюков сказал, что граждан будут оповещать о постановке на воинский учет через портал «Госуслуг». «"Веерных" рассылок "электронных повесток" гражданам призывного возраста не будет. Единый электронный реестр воинского учета создан, прежде всего, для упрощения взаимодействия граждан с военными комиссариатами»,— утверждает он.

Весенний призыв начался 1 апреля. 11 апреля Госдума одобрила закон о едином реестре военнообязанных, узаконивающий электронные повестки. Предполагается, что со дня получения повестки (как в электронном, так и бумажном виде) вводится запрет на выезд из России. 14 апреля Владимир Путин подписал закон.

Подробнее о законе — в публикации «Ъ» «Не думай о повестках свысока».