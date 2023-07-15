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Коммерсантъ FM
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На Украине заявили, что компьютеры со Starlink в повышенной группе риска кибератак

Государственная команда Украины по реагированию на чрезвычайные ситуации в области компьютеров CERT-UA сообщила, что получающие доступ в интернет через терминалы Starlink компьютеры находятся в повышенной группе риска кибератак.

«В группе повышенного риска находятся ЭВМ, которые находятся за пределами периметра защиты, в частности, те, которые используют терминалы Starlink для доступа в интернет»,— сказано в заявлении CERT-UA, опубликованном в социальных сетях. По мнению команды, одна из основных киберугроз исходит от экс-офицеров СБУ в Крыму, которые после в 2014 году перешли в ФСБ.

После ввода российских войск на Украину SpaceX предоставила Украине не менее 24 тыс. станций Starlink. В декабре 2022 года Киев сообщал, что должен получить еще 10 тыс. терминалов. В феврале SpaceX ограничила военным Украины доступ к спутниковой связи Starlink для управления беспилотниками. В июне стало известно, что Пентагон поставит Украине терминалы Starlink.

Олеся Павленко

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