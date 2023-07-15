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Коммерсантъ FM
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Госбанк ЛНР завершает интеграцию с Промсвязьбанком

Государственный банк Луганской народной республики планируют интегрировать в систему Промсвязьбанка к 22 июля. Во многих отделениях госбанка уже открыты отделения ПСБ.

Промсвязьбанк обещает «бесшовный переход клиентов», сообщила пресс-служба кредитной организации «РИА Новости». Им не нужно будет посещать офисы, подписывать документы и переоформлять финансовые продукты. Банкоматы в дни присоединения будут работать без перерывов. Все действующие карты госбанка перейдут на обслуживание в ПСБ.

Картами можно будет пользоваться в терминалах оплаты и кассах отделений банка по всей России. «Даже если карта клиента на момент присоединения была заблокирована или не активирована клиентом, денежные средства на счете карты автоматически перейдут в ПСБ»,— отметила пресс-служба. Карты уже принимаются во всех банкоматах ПСБ по всей стране.

О расширении банковской сети — в материале «Ъ» «ПСБ расставляет отделения».

Леонид Уварчев

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