ПСБ расставляет отделения

По данным ЦБ РФ, число офисов российских банков, работающих в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, превысило 260. Но экспансия идет несимметрично: в феврале, например, в ДНР и ЛНР открыто 26 отделений, а в двух других областях — ни одного. В основном развитие сети происходит за счет Промсвязьбанка (ПСБ), также офисы открывает ЦМРБанк. В ПСБ говорят, что продолжат расширять сеть. В Минфине РФ называли одной из ключевых задач банков в этих регионах запуск ипотеки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

За февраль в ДНР и ЛНР появилось 26 банковских отделений, свидетельствуют данные ЦБ, их общее количество достигло 194. В Запорожской и Херсонской областях при этом количество отделений не изменилось и составляет 33 и 23 отделения соответственно. С начала марта было открыто еще более 10 отделений, и теперь их общее число составило 262. ЦБ начал публиковать статистику по этим регионам с ноября 2022 года.

Рост в феврале объясняется исключительно расширением сети ПСБ. Там уточнили, что на самом деле в прошлом месяце в ДНР и ЛНР открыто 29 новых офисов (вероятно, несколько из них формально были отражены в статистике либо в марте, либо в январе). «В настоящее время ПСБ — единственный банк, обеспечивающий комплексное финансовое обслуживание на новых территориях»,— подчеркнули в банке.

Быстрый рост сети объясняется в том числе получением ПСБ госбанков ДНР и ЛНР. О том, что выполняющие функции ЦБ организации этих регионов будут переданы ПСБ, стало известно из указа Владимира Путина, опубликованного в конце ноября 2022 года. Но, согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «ПСБ Донецк» и ООО «ПСБ Луганск», уставные капиталы которых составляют 4,1 млрд и 2,88 млрд руб. соответственно, появились в структуре банка только 10 февраля 2023 года. В ПСБ в феврале поясняли, что за счет присоединения госбанков сеть в ДНР и ЛНР превысит 350 офисов, а клиентская база составит около 3 млн граждан и свыше 17 тыс. корпоративных клиентов.

В октябре 2022 года стало известно, что работу в ДНР и ЛНР начала и другая российская кредитная организация — ЦМРБанк. Всего, по данным сайта ЦМРБанка, у него семь отделений в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях: в Донецке, Макеевке, Луганске, Бердянске, Мелитополе, Старобельске и Володарском. Только в марте ЦМРБанк открыл два отделения, ПСБ — десять и планирует запустить новые до конца первого полугодия. При открытии новых офисов основные траты — это зарплата персонала и стоимость аренды площади, отмечает вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.

Однако другие коммерческие банки в регионы, где продолжаются военные действия, заходить пока не решаются. Источники “Ъ” на рынке считают, что даже уже находящиеся под блокирующими санкциями США и Евросоюза кредитные организации видят в работе в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях высокие риски, относящиеся как напрямую к боевым действиям, так и к сокращению или стагнации доходов населения и бизнеса. Среди наиболее насущных проблем финансовой системы этих регионов один из собеседников “Ъ” называет слишком малое количество банкоматов, особенно с учетом приверженности местного населения к использованию наличных денег. С начала 2023 года на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей украинская гривна не принимается, ее обращение было прекращено. Граждане могут ее обменять на рубли в отделениях банков.

В Минфине РФ первоочередным вопросом считают запуск ипотеки на этих территориях. «Задача в том, чтобы первые ипотеки и кредиты были выданы уже к лету в новых регионах, это наш приоритет»,— говорил в феврале заместитель главы Минфина Алексей Моисеев. Жителям регионов будет доступна льготная ипотека под 2% годовых (постановление об этом подписано в начале года). Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин уточнял, что массовой выдачи пока не будет, счет пойдет на тысячи кредитов.

При этом остается нерешенной основная проблема развития кредитования в этих регионах — отсутствие информации о заемщиках в Бюро кредитных историй РФ (БКИ), не позволяющее оценивать риски невозврата средств. Но база может быть наработана только путем выдачи кредитов. Как подчеркнул директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков, по закону о кредитных историях кредиторы (банки, МФО, КПК) обязаны передавать в БКИ сведения обо всех выданных кредитах и займах как физическим, так и юридическим лицам.

Ольга Шерункова