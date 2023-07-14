Bentley возобновила выпуск спорткара Speed Six 1930-х годов

Компания Bentley начала сборку спорткаров Speed Six Continuation Series, в линейку которых войдут 12 автомобилей Bentley Speed Six, которые выиграл марафон «24 часа Ле-Мана» в 1929 и 1930 годах.

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Speed Six является улучшенной версией Bentley 6 Litre 1926 года, а в 1928 году была представлена еще более мощная версия модели — со 180-сильным вместо 147-сильного двигателем. Гоночная же версия оснащалась 200-сильным мотором и отличалась укороченной до 3,3 метров колесной базой.

Для воссоздания классических спорткаров специалисты придворного тюнинг-ателье Mulliner оцифровали и создали полную 3D-модель автомобиля с помощью сохранившихся экземпляров машины, а кроме того были использованы оригинальные чертежи Speed Six и оригинальные заметки механиков, в которых подробно описаны изменения автомобилей между гонками 1929 и 1930 годов.

Для создания нового 6,5-литрового шестицилиндрового гоночного двигателя потребовалось более 600 отдельных новых деталей, а для максимальной аутентичности специалисты тщательно подбирали краски кузова, соответствующие эпохе, а также исторически корректные материалы отделки салона.

Первый экземпляр Bentley Speed Six Continuation Series Car Zero в цвете Parsons Napier Green с коричневой кожаной обивкой салона останется в коллекции британского автопроизводителя. Машина будет использоваться для тестов и показательных заездов, а затем выпустят 12 клиентских машин, которые уже распроданы.

Напомним, ранее Bentley выпустила 12 автомобилей Blower Continuation Series, в которую вошли 12 автомобилей Bentley 4,5-litre «Blower» 1929 года.

Максим Вершинин

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