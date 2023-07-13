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Коммерсантъ FM
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СБУ сообщила о новых обвинениях в отношении митрополита Павла

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о предъявлении новых обвинений в отношении наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. В частности, спецслужба утверждает, что митрополит отрицает независимость Украины и разжигает религиозную вражду. С апреля он находится под домашним арестом, прокуратура запросила Соломенский районный суд Киева арестовать его.

Митрополит Павел

Митрополит Павел

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Митрополит Павел

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Из сообщения пресс-службы СБУ следует, что незадолго до оглашения первого обвинения в апреле наместник «дал интервью одному из отечественных СМИ», в котором «отрицал существование Украины как государства».

В офисе генпрокурора Украины утверждают, что решение России начать специальную военную операцию митрополит называл «внутренним гражданским конфликтом». «В телефонных разговорах с верующими своими изречениями он разжигал национальную и религиозную вражду»,— сообщили в прокуратуре, ссылаясь на результаты лингвистической экспертизы.

СБУ предъявила митрополиту Павлу обвинения по двум статьям: разжигание религиозной розни и «оправдание вооруженной агрессии РФ на Украине». Максимальное наказание — до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

1 апреля Шевченковский суд Киева отправил митрополита Павла под домашний арест, затем меру пресечения продлевали. Изначально СБУ обвинила митрополита Павла в «работе на Россию и разжигании религиозной розни». Следствие также установило, что митрополит оправдывал действия России на Украине. Сам он вину не признал и назвал свое дело «политическим заказом».

Лусине Баласян

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