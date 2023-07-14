Курс доллара. Прогноз на 17–21 июля

Егор Жильников,

главный аналитик Технически и фундаментально рубль остается перепроданным По нашей оценке, поддержку позициям национальной валюты оказал продолжавшийся рост нефтяных котировок. При этом не исключаем, что активность на рынке экспортеров расширилась, что обычно свойственно середине месяца. Если курс доллара сможет развить снижение под отметку 90 руб., то открывается горизонт выхода к нашим целевым значениям 86–88 руб. в ходе ближайших торговых сессий. Технически и фундаментально рубль остается перепроданным, ввиду чего сохраняется потенциал для укрепления национальной валюты.

Полина Хвойницкая,

руководитель инвестиционной стратегии и аналитики Поддержку российская валюта продолжает получать от постепенно восстанавливающихся котировок нефти на мировых рынках До конца следующей недели мы ожидаем торги по паре доллар—рубль в диапазоне 88,2–91,2 руб./$. Прогнозируем определенное укрепление российской валюты на фоне заседания Банка России по ключевой ставке, которое состоится в пятницу. Участники рынка ожидают повышение ключевой ставки. Доходности по однолетним ОФЗ находятся на уровне 8,05% годовых, что означает, что рынок заложил повышение ставки до уровня 8% годовых с текущих 7,5% годовых. Также поддержку российская валюта продолжает получать от постепенно восстанавливающихся котировок нефти на мировых рынках. Индекс доллара снижается, что приводит к росту цен на все сырьевые активы. Бенефициарами данного процесса являются все валюты стран-нефтеэкспортеров, в том числе российский рубль. Хотя на рубль данное влияние имеет ограниченное воздействие, в отличие от других валют.

Денис Буйволов,

аналитик Рост ставок фундаментально позитивен для нацвалюты Наш прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю — 88–91. Баланс факторов для рубля немного улучшился: котировки нефти поднялись выше $80, и с временным лагом это транслируется в поддержку нацвалюты, глобальный доллар отступил, приближается июльский налоговый период, пик которого придется на 25 и 28 числа. По итогам заседания Банка России 21 июля мы ждем повышения ключевой ставки по меньшей мере на 50 б. п. Усиление инфляционного давления на фоне роста госрасходов и девальвационный виток сделали этот сценарий неизбежным. Рост ставок фундаментально позитивен для нацвалюты, хотя монетарная поддержка будет сказываться на рубле не в моменте, а с течением времени. В целом же динамика курса рубля по-прежнему будет зависть от внешних торговых потоков, объема продаж иностранной валюты экспортерами, спроса на импорт и геополитики.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Не в пользу курса рубля выступают сообщения Международного энергетического агентства о снижении доходов России от экспорта нефти в июне Нефть, растущая на фоне сокращений ОПЕК+, а также потребительской активизации Китая, выступает в качестве поддержки российскому рублю. Однако имеются основания полагать, что в июле, несмотря на снижение инфляции в июне, все же проявится эффект ослабления рубля в ценах, поскольку в большинстве товаров и услуг есть и составляющая импортных компонентов. Преобладание проинфляционых рисков над дезинфляционными повысится. В итоге сохраняется высокая вероятность повышения ключевой ставки регулятором, и такой сигнал им уже был дан на прошлом заседании. Не в пользу курса рубля выступают сообщения Международного энергетического агентства о снижении доходов России от экспорта нефти в июне. В качестве позитивных факторов для американского доллара выступают сигналы ФРС на завершение ужесточения ДКП на фоне заметного снижения инфляции в США.