Росстат: в мае рождаемость выросла на 1,3% в годовом выражении, смертность — на 3,9%

Рождаемость в России в мае 2023 года выросла по сравнению с маем предыдущего года на 1,3%, рост смертности составил 3,9%. Младенческая смертность в годовом выражении снизилась на 9,3%, свидетельствуют данные Росстата о естественном движении населения в разрезе субъектов РФ.

По подсчетам ведомства, в мае в России родились 104 534 младенца, умерли 152 757 человек, зарегистрировано 45 499 браков и 61 240 разводов. Таким образом, естественная убыль населения (разница между количеством родившихся и умерших) составила 48 223 человека, что на 9,85% больше, чем в мае прошлого года.

Отмечается, что естественная убыль за январь—май 2023 года сократилась в годовом выражении на 33,3%, до 236 728 человек. За первые пять месяцев в РФ родились 511 722 человека, умерли — 748 450, зарегистрировано 265 359 браков и 277 410 разводов.

По данным Росстата, рождаемость за январь—май текущего года в годовом выражении снизилась в России на 14,8%, смертность сократилась за отчетный период на 2,2%. Младенческая смертность снизилась на 12,2%, сообщает ведомство.

В 2022 году, по данным Росстата, рождаемость в РФ упала на 6,7% по сравнению с 2021 годом. Смертность за 2022 год сократилась на 22,2%.

Эрдни Кагалтынов