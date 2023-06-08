Мишустин: торговый оборот России и Казахстана растет, несмотря на санкции

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что товарооборот России и Казахстана показывает рост, несмотря на санкции. По его словам, по итогам 2022 года он составил рекордные 2 трлн руб. В свою очередь, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов сообщил, что в 2022 году показатель вырос на 6%.

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Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Михаил Мишустин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«В прошлом году взаимный товарооборот вышел на рекордный уровень — 2 трлн российских рублей, или 13 трлн тенге. В январе—апреле объем торговли вырос еще более чем на 9%, достиг почти 716 млрд российских рублей, или 4 трлн тенге. Важно сейчас ускорить создание новых производственных цепочек в промышленности, в машиностроении, в энергетике, в транспортной инфраструктуре»,— сказал Михаил Мишустин в начале двусторонней встречи с господином Смаиловым (цитата по «Интерфаксу»).

Господин Мишустин добавил, что взаимодополняемость экономических, производственных и технологических потенциалов России и Казахстана создают хорошую основу для роста товарооборота. По его словам, этот вопрос контролирует правкомиссия.

В свою очередь Алихан Смаилов отметил, что Казахстан надеется на продолжение роста товарооборота в 2023 году. Он также сообщил, что у России и Казахстана высокий уровень инвестиционного взаимодействия.

«Накопленный объем прямых инвестиций из России в Казахстан в последние 17 лет достиг порядка $20 млрд. В свою очередь, казахстанские инвестиции составили порядка $6 млрд»,— сказал господин Смаилов. По его словам, показатель вырос благодаря промышленной кооперации. Он отметил, что всего у России и Казахстана около 100 кооперационных проектов в сфере промышленности на сумму более $22 млрд.

Ранее Минфин США внес Казахстан в список стран, которые нарушают санкционный режим против России. Еврокомиссия анонсировала, что под 11-й пакет санкций попадут более 90 компаний по всему миру, которые нарушают санкционный режим в отношении России.

Подробнее — в материале «Ъ» «Борьба транспортных коридоров».