Группа «Зоопарк»

В Перми суд вынес приговор в отношении экс-руководителя управления капитального строительства края Дмитрия Левинского, а также бывшего инженера этого учреждения Виталия Габова. Оба были признаны виновными в мошенничестве в составе организованной группы в особо крупном размере, которое выразилось в хищении 353,7 руб., выделенных на строительство нового пермского зоопарка. Как установил суд, господин Левинский подписал документы на оплату работ подрядчиков, которые содержали заведомо недостоверные сведения. По совокупности с наказаниями по другим приговорам он приговорен к девяти годам заключения. Сам господин Левинский вины не признал.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Уголовное дело по обвинению Дмитрия Левинского и Виталия Габова рассматривалось Ленинским райсудом с марта прошлого года. Как установили следствие и суд, господин Левинский, занимая должность начальника ГКУ ПК «Управление капитального строительства Пермского края», создал организованную преступную группу. В 2017 году Дмитрий Левинский предложил своему хорошему знакомому Илье Козыреву, который тогда работал куратором проекта в АО «РЖД-Строй», принять участие в электронном аукционе на строительство первой очереди нового зоопарка в Перми. Также он предложил похитить часть денег, выделенных на строительство объекта из бюджетов различных уровней. Когда «РЖД-Строй» одержало победу в конкурсе, с целью реализации преступной схемы субподрядчиком строительства было привлечено ООО «Фирма СТУЗ», зарегистрированное в Краснодарском крае. В состав преступной группы, помимо Левинского, Габова и Козырева, вошел коммерческий директор «Фирмы СТУЗ» Артем Юрьев.

Схема мошенничества, как установил суд, выглядела следующим образом. Субподрядчик выставлял в управление капстроительства справки по форме КС-2 и КС-3, которыми подтверждался выполненный на объекте объем работ. В действительности часть работ либо вообще не выполнялась субподрядчиками, либо их объемы были существенно завышены. Илья Козырев и Артем Юрьев подписывали бумаги со стороны подрядчиков, а со стороны заказчика их визировал инженер УКСа Виталий Габов. Он же передавал их на утверждение Дмитрию Левинскому, который играл в орггруппе лидирующую роль. Руководитель управления, в свою очередь, давал сотрудникам бухгалтерии указания отправить в министерство финансов Пермского края необходимый пакет документов, на основании которых проводилась оплата. Деньги поступали на счет ООО «Фирма СТУЗ», а затем выводились на счета подконтрольных участникам группы структур. Всего было похищено 353,7 млн руб.

Первую очередь объекта планировалось сдать в марте 2018 года, после чего этот срок неоднократно переносился. В октябре 2019 года Илья Козырев был задержан и дал показания в отношении Дмитрия Левинского. В итоге оба оказались в СИЗО, а Артем Юрьев успел скрыться и был объявлен в международный розыск. Несмотря на сотрудничество со следствием, господин Козырев был приговорен к четырем годам реального лишения свободы.

Дмитрий Левинский своей вины в мошенничестве не признал. На допросе он говорил, что не вникал в суть представляемых на подпись документов. Также он отметил, что в ходе строительства возникла необходимость проведения большого количества работ, которые изначально не были предусмотрены проектом. При этом представители правительства Пермского края ставили задачу во что бы то ни стало достроить объект.

Пока господин Левинский находился под следствием, в отношении него было возбуждено еще четыре дела, связанных с превышением полномочий при строительстве двух других объектов, с незаконным сносом гаражей, а также с получением взятки в общем размере 2,961 млн руб. По всем делам вынесены обвинительные приговоры. В ходе прений по делу о мошенничестве со средствами на строительство зоопарка гособвинитель Оксана Костевич предложила приговорить подсудимого к десяти годам лишения свободы со штрафом 15,5 млн руб.

Вынося приговор по делу о мошенничестве, суд согласился с версией гособвинения и квалификацией действий господина Левинского. За это преступление ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы. А по совокупности приговоров окончательно он приговорен к девяти годам колонии строгого режима. Осужденный должен также выплатить штраф в размере 15 млн руб. Виталий Габов получил шесть лет колонии общего режима.

Собеседник, знакомый с позицией защитников господина Левинского, говорит, что, скорее всего, на приговор будет подана апелляционная жалоба. «Окончательное решение будет принято после консультации с Дмитрием Николаевичем»,— пояснил он.

Дмитрий Астахов