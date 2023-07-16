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Коммерсантъ FM
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Свет мой, GPT, скажи…

Почему венчурные инвесторы вкладывают миллионы в астрологию, но не всем астрологам это нравится

Искусственный интеллект проникает все глубже в самые разные сферы деятельности. Не обошел он и одну из древнейших — искусство предсказаний. За последние годы увеличилось число астротех-стартапов и размер венчурных инвестиций в них. «Ъ» рассказывает об интеграции самых современных технологий и одного из самых антинаучных способов заработка.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Вычисление будущего

В Нью-Йорке появилась новая достопримечательность. Находится она в культовом магазинчике Iconic Magazines, очереди в который теперь стали нормой. Это аппарат, напоминающий одновременно большую стиральную машину, компьютер и еще что-то, вызывающее ассоциации со «Звездными войнами».

Искусственный интеллект не дотянул до гадалок

Искусственный интеллект не дотянул до гадалок

На передней панели блестят несколько индикаторов с надписями «Луна», «Солнце», изображениями планет. Там же расположена фотокамера, небольшой экран и диск, напоминающий сейфовый замок. С помощью этого диска можно выбрать один из 100 вопросов, появляющихся на экране. От «Мне уехать из Нью-Йорка?» и «Как мне работать лучше?» до «Как мне относиться к "тревожные звоночкам в голове?"» и «Не создать ли мне собственную религию?».

После этого пользователю следует ввести дату, время и место своего рождения и ждать. На экране появится надпись: «Все ответы основаны на астрологических вычислениях». После этого аппарат сделает фотографию пользователя и через пару секунд выдаст билетик с ответом.

Притом что некоторые пользователи признаются, что им кажется, что внутри массивного аппарата кто-то сидит, на самом деле машина все делает без участия человека. Ответы генерируются технологиями GPT-3 и ChatGPT.

Аппарат, предсказывающий будущее на основе «астрологических вычислений»,— детище Co-Star, одной из технологических компаний, действующих в сфере, получившей название «астротех». Эта сфера достаточно активно развивается, работая на стыке противоположностей — астрологии и искусственного интеллекта.

Еще несколько лет назад такая интеграция казалась почти безумием. Но теперь это популярное направление, вполне легитимное со всех заинтересованных точек зрения: самих астрологов, их клиентов и, что важно, инвесторов.

Звезды говорят: богатым будешь

Co-Star может служить довольно точным отражением тенденций «рынка мистических услуг». В последние годы на Западе он переживает значительный рост.

Спрос (и предложение) резко возросли с началом пандемии. К этому добавились технологические прорывы: «облачные» вычисления, анализ больших наборов данных, искусственный интеллект и машинное обучение.

Астрологи, как они сами говорят, получили возможность предоставлять своим клиентам «более качественный продукт».

Так говорит Чани Николас, одна из самых популярных астрологов США и та, кто одной из первых начала использовать алгоритмы на основе ИИ для составления гороскопов. По ее словам, ИИ позволяет привнести в древнее искусство составления гороскопов большую точность.

Как астрологи и гадатели осваивали онлайн

Как астрологи и гадатели осваивали онлайн

Та же Co-Star — это создатель одного из самых популярных астрологических приложений в мире. Компания была основана в 2017 году. Через два года ей удалось привлечь $5 млн от двух вполне серьезных венчурных компаний — калифорнийской Maveron & Aspect Ventures и нью-йоркской 14W.

Похожие результаты показывали и другие американские астротехнические стартапы. Например, Sanctuary (сейчас это едва ли не самое скачиваемое астрологическое приложение в США) и Pattern.

Аналитическая компания Tracxn сообщала, что с 2018 по 2022 год в мире появилось как минимум пять новых стартапов в сфере астротеха. Наиболее активна эта тенденция в США и Индии. По данным исследовательской компании Business Research Insights, объем мирового рынка астрологических приложений составляет $2,065 млрд и к 2027 году вырастет до $7,85 млрд.

Главные двигатели роста — интерес со стороны миллениалов и использование новейших технологий, которое подогревает этот интерес и, что важно, представляет продукцию современных астрологов куда более достоверной.

Не очень научно, но очень искусственно

Успехи астротехнологий последних лет, несомненно, вдохновляют и поставщиков услуг, и, что так же важно, инвесторов. С усовершенствованием же технологии чат-ботов перспективы рынка стали выглядеть еще более радужно. Ведь они позволяют максимально приблизить астротехнологические приложения к «настоящим» астрологам.

В онлайн-школах заметили рост спроса на мистические курсы

В онлайн-школах заметили рост спроса на мистические курсы

Речь идет о том, что до сих пор использование ИИ-алгоритмов ограничивалось составлением гороскопов и «чтением звезд». Приложения не могли, по определению, отвечать — как это делают астрологи-люди — на открытые вопросы или давать персональные советы.

Машина, стоящая до сих пор в Iconic Magazines — своего рода реклама, представляющая новый сервис от Co-Star — приложение The Void. В отличие от существующих приложений, оно как раз способно отвечать на открытые вопросы, выдавая сгенерированные ИИ ответы, использующие базу данных подготовленных текстов.

К примеру, ответ на тот самый вопрос о «тревожных звоночках» в исполнении ИИ-астролога звучал так: «Ваши "тревожные звоночки" в том числе отражают вашу тенденцию к завышенным ожиданиям и боязнь конфликтов. Расположение Юпитера и Сатурна (в вашем гороскопе.— “Ъ”) предполагает тягу к перфекционизму и боязнь быть отвергнутым. Избегая конфликтов, вы можете тем самым ограничивать свой потенциал роста и (создания.— “Ъ”) важных отношений. Помните, конфликт — неотъемлемая часть интимности. Практикуйте их с симпатией и не держитесь за нереалистичные ожидания».

Разумеется, астротех вызывает массу вопросов и претензий со стороны как потребителей, так и практикующих астрологов. Первым может показаться, что ответ на их вопрос — в значительной степени рандомный набор фраз. Вторым — что приложения, использующие ИИ, запрограммированы на ошибку.

«ИИ прекрасен для того, чтобы расщеплять атомы,— говорит Сьюзен Миллер, астролог из Нью-Йорка, считающая, что такого рода технологии не должны появляться в сферах, которые имеют отношение к эмоциям людей.— Машины ошибаются. А человек, получивший такой ответ, может потом всю жизнь ходить с таким неправильным ответом в голове».

Впрочем, все это вопросы веры. Что же до направления развития бизнеса и его перспектив, то и сами создатели астрологических ИИ-приложений, и их инвесторы смотрят вперед с безусловным оптимизмом. К примеру, Анаргья Вардхана, одна из тех венчурных инвесторов, которые вложились в Co-Star, считает, что у компании вполне есть потенциал стать настолько же крупным игроком, как, скажем, Spotify или Tinder.

«Возможно, вокруг всего этого есть какая-та аура чего-то ненаучного,— говорит она.— Тем не менее (создатели Co-Star.— “Ъ”) прекрасно поработали, поняли это и вложили (в свой продукт.— “Ъ”) настолько много науки, насколько это вообще возможно».

О том, что использование новых технологий привлечет на рынок больше потребителей (и, следовательно, сделает его более привлекательным для инвесторов), говорят и сами потребители. The New York Times, к примеру, приводит слова молодой женщины, которая, по ее собственным словам, не слишком верит в астрологию. По ее словам, ИИ может изменить ее отношение к предмету. «Я более склонна считать, что меня обманывает старушка, склонившаяся над хрустальным шаром, чем компьютер»,— цитирует ее газета.

Виктор Бук

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