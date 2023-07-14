В первом полугодии в США зафиксирован антирекорд по числу массовых убийств

За первые шесть месяцев этого года в США произошло 28 массовых убийств, жертвами которых стали 140 человек. По оценкам агентства The Associated Press, которое совместно с изданием USA Today и Северо-восточным университетом США собирает такую статистику, это рекорд по меньшей мере с 2006 года.

Массовым убийство считается при гибели от рук убийцы четырех и более человек в течение 24 часов. По данным AP, предыдущий рекорд был установлен во второй половине 2022 года, когда произошло 27 массовых убийств. Как отмечает профессор криминалистики Северо-восточного университета Джеймс Алан Фокс, в последние пять лет речь шла о 25−35 массовых убийствах за год, но никто не ожидал, что такое же количество будет происходить за полгода. Эксперты полагают, что за этим стоит увеличение населения страны и рост числа единиц огнестрельного оружия у граждан. И пока что массовые убийства остаются относительно редкими на фоне общего числа убийств в США. Так, в последние десять лет в массовых убийствах гибло от 85 до 175 человек в год. При этом от огнестрельного оружия в США погибает в среднем 45 тыс. человек в год, и половина из них — совершают самоубийство.

Алена Миклашевская