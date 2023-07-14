Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Палата представителей Конгресса США приняла проект оборонного бюджета

Палата представителей американского Конгресса, контролируемая Республиканской партией, приняла проект закона о бюджете на оборону. Законопроект предполагает увеличение расходов на оборону на 5,2%, до $886 млрд. В поддержку законопроекта проголосовали 219 членов Палаты представителей, против — 210. По мнению экспертов, внесение в него ряда дополнений представителями правого крыла Республиканской партии ставит под вопрос его жизнеспособность. По общему мнению, он будет провален в Сенате, контролируемом демократами и, в случае если межпартийный компромисс не будет найден, может привести к очередному кризису и «закрытию» правительства США уже этой осенью.

В числе поправок, внесенных в законопроект правыми,— установление новых ограничений на доступ женщин-военнослужащих к абортам. Законопроект прямо запрещает использовать федеральные средства на проезд военнослужащих к месту проведения аборта и обратно. Кроме того, законопроект значительно ограничивает права трансгендеров в вооруженных силах и ограничивает финансирование программ по борьбе с проявлениями расизма.

Уже в этом месяце Сенат должен проголосовать за свой вариант законопроекта, после чего обычно начинаются переговоры между верхней и нижней палатами Конгресса по выработке окончательного компромиссного варианта. Как напоминает The New York Times, за последние 60 лет не было случая, чтобы компромисс не был найден, а бюджет по обороне не утвержден. Учитывая остроту противоречий и очевидную неготовность сторон к компромиссу, этот год может стать первым за эти шесть десятилетий, когда палатам не удастся принять единый вариант бюджета.

Андрей Келекеев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...