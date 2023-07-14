Волгоградский суд смягчил наказание осужденному за убийство из-за ссоры в родительском чате

Волгоградский областной суд изменил приговор Арсену Мелконяну и его родственникам, которых признали виновными в смерти риэлтора Романа Гребенюка после драки в отделении банка после ссоры в родительском чате. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Волгограда.

Арсена Мелконяна освободили от наказания по статье об угрозе или причинении вреда здоровью (ч. 1 ст. 119 УК РФ) за истечением срока давности. Из статьи о причинении тяжкого вреда здоровью суд исключил квалифицирующий признак — действие в составе группы лиц.

Смягчающими обстоятельствами стали участие в специальной военной операции и наличие наград и благодарности. Арсен Мелконян отправился в зону СВО в составе ЧВК «Вагнер» вскоре после вступления приговора в законную силу, а получив ранение, вернулся в Волгоград.

Смягчили наказание и для других фигурантов дела.

В итоге Арсен Мелконян получил восемь половиной лет колонии строгого режима вместо одиннадцати с половиной, Арман Смбатян — шесть лет и восемь месяцев колонии строгого режима вместо семи лет, а Анна Мелконян — пять лет и один месяц колонии общего режима вместо пяти с половиной лет.

Волгоградская апелляционная инстанция ранее оставила приговор за убийство из-за ссоры в родительском чате в силе. На повторное рассмотрение дело направил Четвертый кассационный суд общей юрисдикции.

По сообщениям местных СМИ, Арсен Мелконян участвовал в заседании по видео-конференц-связи из волгоградского СИЗО. По возвращении в Волгоград он стал фигурантом нового уголовного дела, так как, по данным следствия, угрожал убийством родственникам и федеральному судье.

Никита Маркелов, Саратов