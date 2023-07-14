Новак Джокович вышел в финал Wimbledon

Cербский теннисист Новак Джокович обыграл итальянца Янника Синнера в полуфинале Wimbledon. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4, 7:6 (7:4) в пользу серба. Матч продлился 2 часа 46 минут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новак Джокович

Фото: Dylan Martinez , Reuters Новак Джокович

Фото: Dylan Martinez , Reuters

Джокович 11 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки, реализовал два брейк-пойнта из девяти. Синнер выполнил восемь эйсов, допустил три ошибки на подаче.

Wimbledon завершится 15 июля. В финале Новак Джокович сыграет с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым и Карлосом Алькарасом, который пройдет сегодня. Призовой фонд турнира — £44,7 млн.

36-летний Новак Джокович побеждал на Wimbledon семь раз. Он рекордсмен по количеству титулов на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде — 23.