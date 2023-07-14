Война за нефть

В российский прокат вышла экшн-комедия «Круче некуда». Вслед за тем, как мы пересели на китайские автомобили, мы начинаем смотреть и китайские фильмы. Впрочем, при производстве машин в Поднебесной используются далеко не только детали «мейд ин Чайна», вот и фильм «Круче некуда» — это копродукция с США. Фильмы с Джеки Чаном — это зачастую вереница умопомрачительных трюков, связанных единым сюжетным повествованием. Новый фильм построен по похожей схеме, с той лишь разницей, что многие из этих трюков — автомобильные.

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Заслуга в этом режиссерская — Скотт Во любит гонки, и среди его работ — «Need for Speed: Жажда скорости». Создатели сразу заявили: «Зрителей ждет нескончаемый масштабный экшн в духе «Безумного Макса»: от гонок в эпицентре песчаной бури до отлично поставленных рукопашных боев». Признаться, насчет «Безумного Макса» — чистая правда. Многие герои и машины как-то даже буквально похожи на первоисточник.

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Примечательно, что Китай, как и западный мир, активно переходит на «зеленую» энергию. Электромобили, гибриды, машины на водороде — в центре повестки любого китайского автопроизводителя. Но сюжет фильма идет вразрез с этой тенденцией. Действие фильма разворачивается в недалеком будущем, в котором идут нефтяные войны. Они буквально уничтожили Ближний Восток. На принадлежащий Китаю нефтезавод нападает шайка международных террористов. Разница между хорошими китайцами и плохими бандитами в том, что первые нефть покупают, а вторые хотят ее своровать. Но местным жителям по сути все равно — они живут в нищете и главная их проблема — это острая нехватка воды. Навести порядок выпадает ветерану китайской армии в исполнении Джеки Чана и бывшему американскому морскому пехотинцу в исполнении известного рестлера и героя многочисленных мемов Джона Сина. Оба они — добряки каких поискать. Первый вечно заставляет всех пристегиваться, а второй души не чает в местных сиротах.

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Что касается автомобильных погонь, их тут много. Взятие на абордаж автобусов во время пыльной бури, погоня за багги на классическом Land Rover Defender с неожиданным финалом, заезд на чем-то огромном и брутальном, внешне напоминающем бетономешалку, но по факту являющемся грузовиком с реактивным двигателем, а также немыслимые пируэты бензовозов в воздухе. А в конце зрителей ждет сюрприз — не только не вошедшие в фильм дубли драк, но и оммаж советскому мультику «Клад», в котором Тигренок и его друзья в поисках клада обнаружили главное богатство пустыни — воду. Хотя вряд ли авторы «Круче некуда» являются ценителями советской анимации.

Анна Килимник