Николай Дроздов госпитализирован с отравлением

Телеведущий Николай Дроздов госпитализирован в одну из московских клиник из-за отравления. Об этом ТАСС сообщил композитор Дмитрий Дунаев.
Николай Дроздов
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
По словам господина Дунаева, 86-летний ведущий чувствует себя хорошо, он остается под наблюдением врачей.
Николай Дроздов — российский телеведущий и зоолог, член Российской академии естественных наук. В 1977-2019 году вел телепередачу «В мире животных». Последние годы преподает в университете. Он — заслуженный профессор МГУ.