Николай Дроздов госпитализирован с отравлением

Телеведущий Николай Дроздов госпитализирован в одну из московских клиник из-за отравления. Об этом ТАСС сообщил композитор Дмитрий Дунаев.

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Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Николай Дроздов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По словам господина Дунаева, 86-летний ведущий чувствует себя хорошо, он остается под наблюдением врачей.

Николай Дроздов — российский телеведущий и зоолог, член Российской академии естественных наук. В 1977-2019 году вел телепередачу «В мире животных». Последние годы преподает в университете. Он — заслуженный профессор МГУ.