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Гендиректор USM Еркожа Акылбек покинул пост

Гендиректор USM Еркожа Акылбек покинул пост, который занимал с апреля 2022 года, говорится в пресс-релизе компании. Новым гендиректором назначена Оксана Горшкова, сообщает «Интерфакс».

Еркожа Акылбек

Еркожа Акылбек

Фото: USM

Еркожа Акылбек

Фото: USM

«Еркожа Акылбек покинул пост генерального директора ООО ХК "ЮэСэМ "(USM) и вышел из состава органов управления всех компаний группы»,— говорится в пресс-релизе компании. Господин Акылбек сменил на посту гендиректора холдинга USM Ивана Стрешинского в апреле 2022 года.

Еркожа Акылбек работал в USM с 2020 года. До этого он почти 20 лет работал в KPMG, руководил практикой по работе с компаниями сектора технологий, медиа и телекоммуникаций в России и СНГ. Входил в совет директоров как самой группы USM, так и ее активов — «Мегафона», «Металлоинвеста» и других.

Госпожа Горшкова работает в структурах USM с 2012 года. Занимала посты административного, операционного и управляющего директора USM.

Основные активы группы USM — «Аккерманн Цемент», «Мегафон», «Металлоинвест», «Удоканская медь».

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