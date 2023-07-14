Гендиректор USM Еркожа Акылбек покинул пост, который занимал с апреля 2022 года, говорится в пресс-релизе компании. Новым гендиректором назначена Оксана Горшкова, сообщает «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Еркожа Акылбек

Фото: USM Еркожа Акылбек

Фото: USM

«Еркожа Акылбек покинул пост генерального директора ООО ХК "ЮэСэМ "(USM) и вышел из состава органов управления всех компаний группы»,— говорится в пресс-релизе компании. Господин Акылбек сменил на посту гендиректора холдинга USM Ивана Стрешинского в апреле 2022 года.

Еркожа Акылбек работал в USM с 2020 года. До этого он почти 20 лет работал в KPMG, руководил практикой по работе с компаниями сектора технологий, медиа и телекоммуникаций в России и СНГ. Входил в совет директоров как самой группы USM, так и ее активов — «Мегафона», «Металлоинвеста» и других.

Госпожа Горшкова работает в структурах USM с 2012 года. Занимала посты административного, операционного и управляющего директора USM.

Основные активы группы USM — «Аккерманн Цемент», «Мегафон», «Металлоинвест», «Удоканская медь».