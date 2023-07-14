Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Зимбабве запретили критиковать правительство

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва подписал так называемый закон о патриотизме, который, по мнению властей страны, защищает суверенитет и национальные интересы страны, сообщает Bloomberg. Однако противники закона, в частности правозащитники, отмечают, что закон нарушает основные права человека — на свободу собраний и ассоциаций и свободу слова, называя закон одним из самых репрессивных из тех, что были приняты нынешним правительством. Закон вступает в силу за месяц до президентских выборов.

Подписанный президентом закон запрещает публикацию непатриотичных заявлений, участие в собраниях внутри и за пределами страны, цель которых свержение правительства. Кроме того, он запрещает лоббирование экономических санкций и торговых бойкотов. По этому закону нельзя общаться с представителями зарубежных правительств, если такое общение «может повредить положительному образу страны, ее целостности или репутации».

При этом, как отмечают правозащитники, в законе не дается четких определений того, что понимается под национальными интересами или суверенитетом, а это позволяет толковать закон широко и субъективно, чтобы криминализовать законное поведение тех, кто реализует свое право на свободу слова. Новый закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, а для тех, кто будет признан виновным в планирование вооруженного вторжения,— пожизненное тюремное заключение.

Алена Миклашевская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...