В Зимбабве запретили критиковать правительство

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва подписал так называемый закон о патриотизме, который, по мнению властей страны, защищает суверенитет и национальные интересы страны, сообщает Bloomberg. Однако противники закона, в частности правозащитники, отмечают, что закон нарушает основные права человека — на свободу собраний и ассоциаций и свободу слова, называя закон одним из самых репрессивных из тех, что были приняты нынешним правительством. Закон вступает в силу за месяц до президентских выборов.

Подписанный президентом закон запрещает публикацию непатриотичных заявлений, участие в собраниях внутри и за пределами страны, цель которых свержение правительства. Кроме того, он запрещает лоббирование экономических санкций и торговых бойкотов. По этому закону нельзя общаться с представителями зарубежных правительств, если такое общение «может повредить положительному образу страны, ее целостности или репутации».

При этом, как отмечают правозащитники, в законе не дается четких определений того, что понимается под национальными интересами или суверенитетом, а это позволяет толковать закон широко и субъективно, чтобы криминализовать законное поведение тех, кто реализует свое право на свободу слова. Новый закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, а для тех, кто будет признан виновным в планирование вооруженного вторжения,— пожизненное тюремное заключение.

Алена Миклашевская