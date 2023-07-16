Если не Нгема, то кто

В нынешнем году Экваториальная Гвинея отмечает знаменательную дату — 55 лет с момента провозглашения независимости от Испании. За все эти годы у страны было всего два лидера: бывший колониальный чиновник Франсиско Масиас Нгема и его племянник бывший подполковник Теодоро Обианг Нгема Мбасого. Последний находится на президентском посту с 1979 года и стал мировым рекордсменом по непрерывному пребыванию у власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Парад в честь 50-летия независимости Экваториальной Гвинеи в Малабо 14 октября 2018 года

Фото: Arda Kucukkaya / Anadolu Agency / Getty Images Парад в честь 50-летия независимости Экваториальной Гвинеи в Малабо 14 октября 2018 года

Фото: Arda Kucukkaya / Anadolu Agency / Getty Images

Его величество президент

Теодоро Обиангу Нгеме Мбасого могут позавидовать все президенты мира. Если не брать в расчет монархов, он является рекордсменом среди всех живущих ныне президентов, премьер-министров, верховных лидеров, отцов народов, блистательных товарищей и прочих правителей по количеству лет, проведенных во главе государства. Официально Мбасого занимает пост президента Экваториальной Гвинеи с 12 октября 1979 года, то есть в следующем году он будет править страной уже 45 лет. Текущий же президентский срок президента Мбасого заканчивается зимой 2029 года. На тот момент ему будет 88 лет.

В ноябре прошлого года Теодоро Мбасого одержал очередную, уже шестую подряд победу на президентских выборах в Экваториальной Гвинее. И, как показывает статистика, он легко сможет сделать это и в седьмой раз. В конце концов, ему вряд ли стоит опасаться оппозиционеров: на всех выборах, в которых он принимал участие, за него голосовали как минимум 90% избирателей. На некоторых участках порой фиксировалась заметно более высокая поддержка народа — например, на одном из участков в 2002 году за президента проголосовали 103% избирателей. Иногда в выборах принимают участие и другие кандидаты. Так, на последних выборах ему в свои 80 лет пришлось противостоять сразу двум кандидатам от оппозиции. Но всенародная любовь к действующему президенту не слабеет с годами, а только крепнет: Мбасого набрал 94,9% голосов. Сколько набрали остальные кандидаты, избирательная комиссия не стала даже объявлять.

На все божественная воля

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого выступает на саммите Индийско-Африканского форума в Нью-Дели (Индия) 29 октября 2015 года

Фото: Manish Swarup / AP Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого выступает на саммите Индийско-Африканского форума в Нью-Дели (Индия) 29 октября 2015 года

Фото: Manish Swarup / AP

Несмотря на подавляющую поддержку и старания самого Мбасого по улучшению жизни народа Экваториальной Гвинеи, у президента все еще остаются противники и критики, которые регулярно обвиняют его в коррупции, пытках и узурпации власти. Так, например, руководство страны критикуют за бедность населения, упоминая каждый раз о том, что Экваториальная Гвинея является одним из крупнейших нефтедобытчиков Африки. Экваториальная Гвинея считается одной из самых коррумпированных стран в мире. А Всемирный банк говорит о том, что в нищете живут 76,8% населения Экваториальной Гвинеи, в стране отсутствует система здравоохранения и соцзащиты.

Но сказать, что гвинейский президент ничего не делает для работы над ошибками, безусловно, нельзя. Так, с 2012 года ЮНЕСКО вручает награду за исследования в области наук о жизни, которая полностью спонсируется Экваториальной Гвинеей. Размер премии — $3 млн. Изначально награду, учрежденную еще в 2008 году, но не вручавшуюся несколько лет из-за технических проблем, планировали назвать премией ЮНЕСКО—Обианга Нгемы Мбасого. Но в итоге от упоминания президента отказались, заменив его имя на название всей страны. Что, впрочем, вполне логично.

Ведь еще в 2003 году Государственное радио Экваториальной Гвинеи объявило, что Теодоро Обианг Нгема «подобен Богу на небесах», находится «в постоянном контакте с Всевышним» и обладает «всей властью над людьми и вещами».

Теодоро Мбасого активно борется за права человека. Еще в 2006 году он подписал указ о борьбе с пытками, запрещающий все формы жестокого обращения в Экваториальной Гвинее, а в 2007 году даже поручил провести реконструкцию и модернизацию тюрьмы «Черный пляж» (начальником которой он когда-то являлся), чтобы обеспечить гуманное обращение с заключенными. Правозащитные организации продолжают говорить о том, что в тюрьмах Экваториальной Гвинеи по-прежнему применяются пытки. Но президент решительно отвергает эти обвинения, ведь в стране существует закон, запрещающий пытки.

Что же до обвинений в узурпации власти, то в стране еще с 1992 года действует многопартийная система. То, что созданная Мбасого в 1987 году и правящая с тех пор Демократическая партия Экваториальной Гвинеи традиционно занимает почти все места как в нижней, так и верхней палатах парламента,— результаты всенародного голосования. Последние выборы, к слову, даже были совмещены с президентскими, которые должны были пройти почти на полгода позднее. Но президент Мбасого решил провести выборы в один день, чтобы не тратить лишние деньги из бюджета.

Переворот не туда

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сын экс-премьера Великобритании Маргарет Тэтчер Марк Тэтчер был замешан в одной из попыток переворота в Экваториальной Гвинее (на фото в 2005 году)

Фото: Ruvan Boshoff MH / dbp / Reuters Сын экс-премьера Великобритании Маргарет Тэтчер Марк Тэтчер был замешан в одной из попыток переворота в Экваториальной Гвинее (на фото в 2005 году)

Фото: Ruvan Boshoff MH / dbp / Reuters

Несмотря на все демократические реформы, проведенные Мбасого, череду его президентских сроков пытались оборвать отнюдь не демократическими методами. Действующий президент за время своего правления пережил уже три попытки переворота: в 2004, 2009 и 2017 годах.

Самым любопытным из них, пожалуй, стал первый из них. Ведь в этой попытке переворота оказался замешан сын бывшего премьера Великобритании Маргарет Тэтчер Марк Тэтчер. Сама попытка переворота была запланирована на весну 2004 года. Однако служба безопасности Экваториальной Гвинеи узнала о ней еще до того, как заговорщики успели что-либо предпринять. Наемники, которые должны были помочь в свержении Мбасого, даже не добрались до страны. Все они были арестованы 6 марта при приземлении в аэропорту Хараре (Зимбабве). Вместе с ними был арестован и британец Саймон Манн, который должен был их встретить и провести дальнейший инструктаж. Позднее власти Экваториальной Гвинеи провели задержания еще 15 иностранных граждан, которых обвинили в попытке переворота. Почти все были приговорены к длительным тюремным срокам. Казалось, что на этом история и закончится. Но в августе южноафриканские СМИ сообщили об аресте «близкого родственника одного из видных британских политиков». Им оказался Марк Тэтчер. Тот свою вину в подготовке заговора отрицал, однако в итоге признался, что помог заговорщикам приобрести вертолет, не зная при этом об их планах. Эта история завершилась для сына «железной леди» благополучно — в итоге он был выпущен на свободу.

В 2009 году повстанцам удалось добраться до президентского дворца на острове Биоко. Между правительственными силами и заговорщиками завязалась многочасовая перестрелка, которая завершилась победой сторонников Мбасого. Позднее власти сообщили, что самого президента в резиденции в момент нападения даже не было. Заговорщики были признаны виновными в госизмене, терроризме и попытке убийства главы государства, за что были расстреляны.

В конце 2017 года службы безопасности страны сообщили о предотвращении еще одной попытки переворота. После этого Теодоро Мбасого решил перенести столицу страны с острова в глубину континентальной части страны, построив новый город.

А когда в прошлом году среди оппозиционеров и диссидентов, находящихся в эмиграции, активизировались разговоры о необходимости силового свержения власти, Мбасого закрыл сухопутные границы с Камеруном и Габоном, а также начал масштабную кампанию по высылке из страны нелегальных трудовых мигрантов.

Теодоро Мбасого не зря опасается заговоров, ведь в свое время он пришел к власти именно при помощи военного переворота, свергнув своего собственного дядю — первого президента независимой Экваториальной Гвинеи Франсиско Масиаса Нгему.

Смышленый карьерист

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Франсиско Масиас Нгема еще будучи судебным переводчиком осознал, как легко вершить судьбы людей посредством нужного перевода в документах

Фото: Anefo Франсиско Масиас Нгема еще будучи судебным переводчиком осознал, как легко вершить судьбы людей посредством нужного перевода в документах

Фото: Anefo

Масиас Нгема был человеком, далеким от современного западного образования. Он вырос в семье традиционного африканского знахаря, считавшего, что эффективное лечение не обходится без человеческой жертвы. Во времена его молодости Экваториальная Гвинея была колонией Испании. Когда Нгеме было девять лет, его отца забил до смерти колониальный гвардеец прямо на глазах у мальчика, а его мать покончила с собой через неделю после этого. Сироту в итоге взяли на воспитание испанцы: он получил начальное образование в католической школе, а затем сменил имя на Франсиско Масиас Нгема.

Несмотря на страшную трагедию, пережитую в детстве, Франсиско готов был служить испанской короне и выражал личную преданность колониальному режиму.

У этого парадоксального поведения есть объяснение: Франсиско еще в молодости был признан психически неуравновешенным. Правда, одной любви и покорности для того, чтобы стать госслужащим, было недостаточно, а приличного образования у молодого парня не было. Он трижды безуспешно сдавал экзамен на право стать государственным служащим. Лишь с четвертой попытки он все-таки стал судебным переводчиком (благо испанскому языку его обучили в католической школе) — пусть и при очевидной помощи местных колониальных властей.

Став всего лишь простым судебным переводчиком, Масиас Нгема тут же почувствовал силу своей власти — в конце концов, от того, что будет написано в переведенном документе, зависит судьба подсудимого. Поэтому ходят слухи, что за выбор нужного варианта перевода он брал взятки. Испанцы восприняли это как свидетельство его влияния и таланта лидера и начали быстро продвигать его по службе. И вот он уже стал мэром города Монгомо, затем министром общественных работ и наконец заместителем председателя Управляющего совета и членом территориального парламента.

Больше 20 лет Франсиско Нгема медленно, но верно продвигался по карьерной лестнице, предпочитая не обращать внимания на недовольство части своих сограждан колониальным режимом.

Более того, на одной из конференций в Мадриде, посвященной возможной независимости Экваториальной Гвинеи, Франсиско внезапно начал говорить о том, что Адольф Гитлер изначально хотел спасти африканцев от колониализма, но «слегка запутался» и вместо этого отправился завоевывать Европу.

Мой дядя самых жестких правил

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подписание договора о независимости Испанской Гвинеи тогдашним испанским министром Мануэлем Фрагой вместе с новым президентом Экваториальной Гвинеи Масиасом Нгема 12 октября 1968 года

Фото: Certo Xornal Подписание договора о независимости Испанской Гвинеи тогдашним испанским министром Мануэлем Фрагой вместе с новым президентом Экваториальной Гвинеи Масиасом Нгема 12 октября 1968 года

Фото: Certo Xornal

В 1968 году случилось долгожданное для экваториальных гвинейцев событие — обретение независимости от Испании. Сам Нгема еще в 1964 году вошел в переходное правительство, а четыре года спустя выдвинул свою кандидатуру на право стать первым президентом Экваториальной Гвинеи.

Уже во время избирательной кампании он напрочь забыл о своей лояльности испанскому режиму — о ней в ту пору лучше было не говорить избирателям, да и заикаться об этом на улицах было небезопасно. В итоге Нгема построил свою предвыборную кампанию на критике Испании, разъезжая по стране и говоря людям, что дома и предприятия, принадлежащие испанцам, обязательно станут собственностью гвинейцев. Стоит лишь проголосовать за него. И те проголосовали. 12 октября 1968 года Франсиско Масиас Нгема стал президентом свободной Экваториальной Гвинеи.

Придя к власти, Франсиско Нгема почти сразу же приступил к ее узурпации, причем официальной. Уже через год он де-факто обладал неограниченной властью: в 1970 году была введена однопартийная система и создана Единая национальная партия трудящихся. А в 1973 году была принята новая конституция, согласно которой Экваториальная Гвинея признавалась республикой, но власть в стране целиком и полностью передавалась президенту, который еще за год до этого получил право править пожизненно.

Будучи психически неуравновешенным, Франсиско требовал ото всех беспрекословного повиновения и поклонения ему как божеству. Вместе с тем он подозревал всех и каждого в попытке переворота и намерении убить его.

В итоге из 300 тыс. человек, населявших страну, за время его правления были казнены около 50 тыс., а еще 125 тыс. бежали из страны. Ни об образовании, ни о доступном здравоохранении речи даже не шло. Единственными, кто мог рассчитывать на стабильную зарплату, были он сам, а также его охрана и военные — люди, которые должны были обеспечить его защиту. Приступы безумия Франсиско Нгемы со временем только учащались. Он стал плохо слышать, у него развилась деменция, появились признаки ухудшения координации движений.

В июне 1979 года группа офицеров подошла к нему с вопросом о зарплате, которую они не получали уже несколько месяцев. Президент решил проблему радикально: расстрелял жалобщиков. Среди них был и его брат Теодоро Мбасого. Поняв, что его дядя стал опасен для всех и готов убивать даже родственников, 3 августа 1979 года Мбасого поднял вооруженный мятеж. Франсиско удалось сбежать, прихватив пару чемоданов денег с собой. Однако вскоре его обнаружили в джунглях: измученного, жующего сахарный тростник, говорящего какой-то бред.

Франсиско был признан виновным в 500 убийствах и приговорен к смертной казни. Но осуществить казнь солдаты Экваториальной Гвинеи не смогли. Население верило, что Франсиско Нгема обладает сверхъестественными способностями, и местные солдаты отказались стрелять в своего бывшего лидера. В итоге племяннику пришлось призвать на помощь в этом деликатном деле взвод солдат из Марокко. Те справились со своей задачей 29 сентября 1979 года, положив конец пожизненному правлению Франсиско Масиаса Нгемы.

Закончить так же, как свой дядя, Теодоро Мбасого, очевидно, не хочет. А потому, как уверены эксперты и аналитики, уже выбрал себе преемника. Им, судя по всему, должен стать действующий вице-президент Экваториальной Гвинеи и, так совпало, сын нынешнего президента Теодоро Нгема Обианг Манге (Теодорин). Правда, репутация сына президента неоднозначна из-за череды коррупционных скандалов и судебных преследований в странах Европы и США. Возможно, именно поэтому Теодоро Мбасого решил остаться на еще один срок, пока Теодорин не повзрослеет и не превратится в достойного сменщика и продолжателя славных традиций семьи. В конце концов, кому еще править в Экваториальной Гвинее, если не Нгеме?

Кирилл Сарханянц