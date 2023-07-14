Мосгоризбирком: Собянин в 2022 году заработал 13,3 млн руб.

Мосгоризбирком (МГИК) обнародовал на сайте сведения (.pdf) о доходах и имуществе кандидатов на выборы в мэры Москвы за 2022 год. Согласно обнародованным данным, действующий мэр столицы Сергей Собянин заработал в прошлом году 13 323 560,78 руб.

Доходы других зарегистрированных кандидатов за 2022 год:

первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия—За правду» в Госдуме Дмитрий Гусев — 6 201 475,54 руб.;

вице-спикер Госдумы Борис Чернышев (ЛДПР) — 9 374 299,32 руб.;

вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») — 9 622 303,56 руб.;

член бюро московского горкома КПРФ, глава комиссии по науке и промышленности Мосгордумы Леонид Зюганов — 7 940 745,03 руб.

Ранее сегодня, 14 июля, МГИК зарегистрировал пять кандидатов в мэры Москвы. Семь претендентов на участие в выборах мэра столицы были лишены статуса кандидатов из-за непредоставления документов в срок. Выборы пройдут с 8 по 10 сентября.

12 июля на сайте МГИК были опубликованы отчеты о средствах на избирательных счетах кандидатов. Отчетность представили только шесть из 12 претендентов в мэры. Самым богатым кандидатом на этом этапе оказался Владислав Даванков: на его счет поступило почти 3,28 млн руб., основная часть средств перечислена выдвинувшей его партией, еще 100 тыс. руб.— пожертвование некоего гражданина. На счету Сергея Собянина пока всего 500 тыс. руб., все деньги пожертвованы юридическими лицами.

Подробнее — в материале «Ъ» «Скромность упрощает».

Эрдни Кагалтынов