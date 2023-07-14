Третьяковка хочет дополнительно согласовать условия хранения «Троицы»

Третьяковская галерея подготовит дополнительный акт об условиях хранения иконы «Святая Троица» Андрея Рублева. Документ будет регулировать соблюдение необходимых условий для сохранности реликвии, сообщили Forbes в Третьяковке. В составлении акта участвуют специалисты-реставраторы.

По их словам, есть несколько важных вопросов, которые должны быть решены, в том числе — кто будет гарантом соблюдения условий хранения иконы и каков рычаг воздействия в случае их несоблюдения.

«По ныне действующему договору с Храмом Христа Спасителя витрину с иконой должны были открывать и осматривать наши реставраторы дважды за месяц продления. Пока этого не случилось. Патриарх не благословлял»,— рассказал Forbes источник в Третьяковке.

В мае Русская православная церковь сообщила, что президент Владимир Путин принял решение вернуть ей «Троицу». Икона находилась на хранении в Третьяковской галерее с 1929 года. Сейчас она находится в храме Христа Спасителя и останется там до 18 июля.

Там, как ранее сообщал Forbes, икона находится в обычной стеклянной витрине, аналогичной той, в которой она обычно экспонировалась в Третьяковке. Эта витрина защищает икону только от механического воздействия, но внутри нет специального микроклимата.

12 июля был заключен договор о передаче «Троицы» Троице-Сергиевой Лавре на 49 лет с возможностью продления. Отвечать за ее состояние теперь будет лавра, а за создание для иконы нужных условий хранения — Центр им. Грабаря.

Несмотря на передачу «Троицы» в безвозмездное пользование лавре, она остается в «оперативном управлении Третьяковской галереи», где икона хранилась.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «“Нынешняя история с "Троицей" — это прежде всего идеология”».

Мария Федотова