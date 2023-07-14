Смольный подал иск к «Севкабель Порту» по вопросу охраны памятников

Комитет по государственному контролю и охране памятников (КГИОП) Петербурга подал в арбитражный суд иск к ООО «УК «Севкабель Порт», следует из картотеки судебных дел. Смольный требует исполнить обязательства в области сохранения и государственной охраны объектов культурного наследия.

Как пояснили в пресс-службе комитета изданию РБК Петербург, речь идёт о ремонте объекта культурного наследия «Особняк Г.К. Мессонье», расположенного по адресу Кожевенная линия, д. 38, лит. А. 31 октября 2017 года КГИОП утвердил охранное обязательство, по которому ООО «УК «Севкабель Порт» должно до 31 октября 2022 года отремонтировать и отреставрировать особняк Мессонье. Это требование выполнено не было, поэтому в комитете приняли решение обратиться в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с требованием в срок до декабря 2029 отреставрировать объект.

При этом, как утверждают в «Севкабель порте», договор аренды особняка Мессонье начал действовать только в декабре 2022 года, то есть уже после завершения срока охранного обязательства. Администрация общественного пространства уверена, что спор удастся завершить во внесудебном порядке, приведя в соответствие сроки аренды и охранного обязательства.

Напомним, управляющая компания «Севкабель порта» выиграла право аренды особняка Мессонье на торгах по программе «рубль за метр» в ноябре 2022 года. Договор с городом подразумевает, что арендатор обязан в течение двух лет согласовать проект проведения работ и в течение пяти лет — восстановить здание. На период реставрации арендная ставка составляет 115,5 тыс. руб. в месяц. Предполагается, что особняк после восстановления станет музейно-выставочным пространством.

Особняк Мессонье построили в 1873 году. В разные годы там находилось правление химического завода «Мессонье, Кюнеман, Воде и Ко» и администрация завода «Сименс и Гальске». Впоследствии он был почти разрушен.

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