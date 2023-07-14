В третью неделю июля в Петербурге пройдет 42 гидравлических испытания на теплосетях

С 17 по 23 июля в 11 районах Санкт-Петербурга пройдут испытания на теплосетях, сообщила пресс-служба Смольного. Четыре хозяйственные организации проведут в общей сложности 42 теста на давление в трубопроводах.

«ТЭК СПб» проведет испытания сетей на территории Выборгского, Кировского, Московского, Красносельского районов, «Теплосеть Санкт-Петербурга» — также в Выборгском, Калининском и Красногвардейском. ООО «Петербургтеплоэнерго» будет работать в Курортном, Петроградском и Центральном районах, а Специалисты ООО «Теплоэнерго» — в Выборгском, Калининском, Колпинском и Приморском.

Всего в рамках подготовки к отопительному сезону в городе проверят 9 тыс. км тепловых сетей и проведут планово-профилактический ремонт на котельных.

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