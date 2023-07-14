Глава Адыгеи сообщил, что пропавшая в горах девочка найдена живой

11-летняя девочка, пропавшая в горах на территории Республики Адыгея, нашлась живой и здоровой и уже передана родителям, сообщил глава региона Мурат Кумпилов в Telegram.

«Пропавшая девочка найдена! Жива, здорова, состояние — удовлетворительное. Уже передана родителям. Рад, что история завершилась благополучно. Благодарю МЧС и всех задействованных в поисковой операции за скоординированные действия, которые позволили спасти ребенка»,— написал господин Кумпилов.

Поиски девочки начались сегодня утром, 14 июля. Ребенок отдыхал с родителями на турбазе Верхний Чуб. 13 июля семья вышла прогуляться к озеру Псенодах. В ходе прогулки девочка потерялась. Следственное управление СКР по Республике Адыгея объявило о проверке по факту исчезновения ребенка.