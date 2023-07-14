В Ростовской области двое полицейских стали фигурантами дела о хищении

В отношении бывшего и действующего высокопоставленных сотрудников ОМВД РФ по Белокалитвинскому району Ростовской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), сообщила пресс-служба УФСБ региона.

По данным источника «Ъ» в правоохранительных органах, заместителя начальника ОМВД по общим вопросам, подполковника внутренней службы Владимира Гришанова и начальника тыла ОМВД, капитана внутренней службы Александра Митиогло подозревают в хищении премий коллег.

Согласно версии оперативников, полицейские организовали преступную схему под предлогом необходимости передачи денег сотрудникам контрольно-ревизионного управления ГУ МВД России по Ростовской области, проверявшим местное отделении МВД в 2022 году. Подозреваемые собрали с подчиненных деньги, выплаченные в качестве премии, и присвоили их себе. Сумму собранных средств в официальном сообщении не уточнили.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону