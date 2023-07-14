Население Тамбова увеличилось на почти 33 тысячи человек за счет присоединения пяти сел

На 32,9 тыс. человек увеличилось население Тамбова в 2022 году. Об этом сообщил мэр Максим Косенков во время отчета перед депутатами гордумы 14 июля.

По его словам, увеличение за счет присоединения к городскому округу трех сельсоветов — Цнинского, Бокинского и Покрово-Пригородского (объединяют поселки Строитель и Тригуляй, села Бокино, Покрово-Пригородное, деревню Перикса).

Господин Косенков добавил, что к 2023 году площадь Тамбова увеличилась с 10,7 тыс. га до 21,9 тыс. га. По его словам, за последние 14 лет территория города выросла в 2,5 раза: в 2009 году она составляла 9 тыс. га.

С инициативой удвоить площадь Тамбова в конце прошлого года выступил губернатор Максим Егоров. Он рассчитывал, что благодаря новым территориям население областного центра превысит 300 тыс. человек, что позволит расширить участие в нацпроектах.

По данным Тамбовстата, на 1 января 2023 года население городского округа Тамбов составляло 291,4 тыс. человек. Актуальные данные пресс-служба мэрии не озвучила.

Подробнее об удвоении города читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Кто там хочет в Тамбов».

Алина Морозова

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