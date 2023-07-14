Боксер Александр Усик намерен баллотироваться в президенты Украины

Украинский боксер Александр Усик заявил, что планирует баллотироваться на пост президента Украины. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Seconds Out в ответ на вопрос о дальнейших планах после боя с британцем Тайсоном Фьюри.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Усик

Фото: Paul Childs, Reuters Александр Усик

Фото: Paul Childs, Reuters

«Я вернусь в первый тяжелый вес, еще раз стану абсолютным чемпионом и буду баллотироваться в президенты»,— сказал боксер.

Во время интервью журналисты также спросили боксера о его амбициях в дальнейшей спортивной карьере. «У меня нет амбиций. Только одна амбиция — подраться с Тайсоном Фьюри. Я видел, что Конор Макгрегор прилично набрал вес. Эй, Конор, почему бы нам не сделать бой на ''Уэмбли''?» — заявил Усик.

Александр Усик — чемпион мира по боксу по версиям WBA Super (Всемирная боксерская ассоциация), IBF (Международная боксерская федерация), WBO (Всемирная боксерская организация) и IBO (Международная боксерская организация). Для того, чтобы стать абсолютным чемпионом ему необходимо выиграть бой с Тайсоном Фьюри, обладающим поясом WBC (Всемирный боксерский совет). В марте бой Усика с Фьюри сорвался из-за того, что стороны не смогли договориться о распределении доходов. 12 июля Тайсон Фьюри подписал контракт на бой с экс-чемпионом UFC Франсиса Нганну 28 октября. Сам Александр Усик 26 августа выйдет на ринг с британцем Даниэлем Дюбуа.

В августе 2022 года президент Украины Владимир Зеленский поздравил Усика с победой в поединке за титул чемпиона мира по версии WBA Super, IBF, WBO и IBO. В этом же месяце Владимир Зеленский наградил боксера орденом «За заслуги» I степени.

Полина Мотызлевская