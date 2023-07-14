ВТБ зафиксировал рост переводов в дружественные страны в три раза

С начала года розничные клиенты ВТБ сделали больше 100 тыс. переводов за границу в валютах дружественных стран. Это в 3,3 раза больше, чем в аналогичном периоде 2022 года. При этом средний размер переводов снизился больше чем в два раза. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Общая сумма переводов за границу с января по середину июля составила 19 млрд руб. Более 90% от этой суммы было направлено в Казахстан, Белоруссию и Таджикистан. Средний чек переводов снизился в 2,3 раза, с 300 тыс. до 130 тыс. руб.

«Ранее высокий средний чек был связан с тем, что трансграничные переводы были доступны по реквизитам и ими пользовались в основном состоятельные клиенты банка. Сейчас мы наблюдаем рост переводов в массовом сегменте. Только за последние три недели посредством сервисов банка в дружественные страны было осуществлено свыше 15 тыс. трансакций на сумму свыше 1,2 млрд руб.»,— сказано в сообщении пресс-службы.

Олеся Павленко