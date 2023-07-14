Структура ГК «Черноголовка» купила воронежский завод печенья Kellogg

Входящее в ГК «Черноголовка» АО «Аквалайф ресурс» стало единственным владельцем воронежского производителя продуктов ООО «Келлогг Рус» (основное российское юрлицо американской компании Kellogg). Компания купила 100% уставного капитала 13 июля, следует из данных ЕГРЮЛ. Ранее воронежским заводом владела люксембургская Kellogg Lux VI S.a.r.l.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным Kartoteka.ru, АО «Аквалайф ресурс» зарегистрировано в Москве в мае 2015 года для деятельности в области права. Уставный капитал — 10 тыс. руб. В 2022 году выручка составила 11,2 млн руб., чистая прибыль — 48,4 млн. Директором является Алексей Четвергов. Единственный учредитель — подмосковное ООО «Технологии управления», которое через столичное АО «Восток-девелопмент» принадлежит Александру Горнову. «Технологии управления» зарегистрированы в городе Черноголовке и владеют 11,1% в ООО «Управляющая компания "Черноголовка"», юрлице производителя напитков и снеков «Черноголовка». Еще 88,8% УК принадлежит «Аквалайф ресурсу».

«Келлогг Рус» была ключевой производственной площадкой Kellogg в России. На заводе выпускают печенье и готовые завтраки. В 2022 году предприятие произвело более 26 тыс. т кондитерских изделий, в 2023 году запланировано выпустить 27 тыс. т. На заводе работает более 500 человек. По итогам прошлого года компания сократила выручку на 23% до 11 млрд руб. и увеличила чистую прибыль на 81% до 1,6 млрд.

Об интересе «Черноголовки» к бизнесу Kellogg стало известно в декабре 2022 года. В феврале АО «Аквалайф ресурс» направило в Федеральную антимонопольную службу ходатайство о даче предварительного согласия на покупку 100% ООО «Келлог Рус». В мае на форуме Столля гендиректор воронежской компания Светлана Коновалова рассказывала, что сделка была на согласовании с госорганами, а до правительственной комиссии дело еще не дошло.

По ее словам, после ухода других крупных зарубежных игроков «Келлог Рус» на 11% увеличила свою долю рынка. При этом в феврале 2022 году российская структура выплатила материнской компании дивиденды и «осталась без денег на счетах», а вдобавок к этому остановился импорт. «Келлогг Рус» столкнулся с отказом 34 поставщиков и поменял 115 компонентов в рецептах, но отсутствие контроля со стороны владельца привело к увеличению креатива в оформлении продукции.

Подробнее о смене собственников читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Kellogg не готова завтракать».

Александр Прытков

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте