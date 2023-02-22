Структура ГК «Черноголовка» попросила у ФАС разрешения купить воронежский завод печенья Kellogg

Московское АО «Аквалайф ресурс» направило в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о даче предварительного согласия на покупку 100% воронежского ООО «Келлог Рус» (основное российское юрлицо американской компании Kellogg), занимающего производством мучных кондитерских изделий. Это следует из базы решений ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным Kartoteka.ru, АО «Аквалайф ресурс» зарегистрировано в Москве в мае 2015 года для деятельности в области права. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По итогам 2021 года выручка компании составила 3,5 млн руб., чистая прибыль — 1,1 млн. Директором является Алексей Четвергов. Единственный учредитель — подмосковное ООО «Технологии управления», которое через столичное АО «Восток-девелопмент» принадлежит Александру Горнову. «Технологии управления» зарегистрированы в городе Черноголовке и владеют 11,1% в ООО «Управляющая компания "Черноголовка"», юрлице производителя напитков и снеков «Черноголовка». Еще 88,8% УК принадлежит «Аквалайф ресурсу».

Об интересе ГК к заводам Kellogg стало известно в конце 2022 года. Американская компания вышла на российский рынок в 2008 году с покупкой шести предприятий у United Bakers. Сейчас Kellogg управляет тремя заводами в Воронеже, Пскове и Вязьме, где выпускает продукты под брендом «Любятово». На конец 2016 года мощность воронежского производства составляла 47 тыс. т в год.

Подробнее об уходе компании читайте в материале «Ъ» «Kellogg не готова завтракать».

Александр Прытков

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