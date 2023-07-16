Восьмибитный феномен: история успеха медиафраншизы Mario

40 лет назад японская корпорация Nintendo выпустила аркаду Mario Bros. о приключениях водопроводчика в канализации Нью-Йорка. Так была запущена самая успешная игровая франшиза в истории. Игра принесла свыше $45 млрд, еще около $10 млрд дали комиксы, фильмы и прочие медиапродукты. Как Марио вышел за пределы игровой индустрии — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eugene Hoshiko, File / AP Фото: Eugene Hoshiko, File / AP

Из плотника в сантехники

Впервые усатый персонаж в красно-синей спецовке появился в 1981 году в игре для аркадных автоматов Donkey Kong («Упрямая горилла»). Прототип Марио начинал карьеру как плотник по имени Jumpman («Прыгун»), спасавший девушку Паулину от гигантской обезьяны. Он умел бегать, прыгать и размахивать кувалдой.

Изначально художник Сигэру Миямото хотел сделать главным героем аркады Моряка Попая — популярного персонажа американских комиксов. Он должен был помочь Nintendo покорить рынок США. Однако получить добро на использование его образа японцы не сумели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игровой автомат Donkey Kong

Фото: Jason Kempin / FilmMagic / Getty Images Игровой автомат Donkey Kong

Фото: Jason Kempin / FilmMagic / Getty Images

Тогда Миямото придумал плотника в ярком комбинезоне, хорошо выделявшемся на темном фоне. Кепка на его голове избавила разработчиков от нужды анимировать волосы персонажа, а усы прикрыли неподвижный рот.

Итальянские корни Прыгун получил благодаря бизнесмену Марио Сегалу, у которого американское подразделение Nintendo арендовала склад в Сиэтле. Когда перед релизом аркады компания перестала платить по счетам, Сегал нанес его президенту Минору Аракаве гневный визит. Экспрессия итальянца так впечатлила японцев, что они в шутку стали называть главного героя Марио.

«Официально» Прыгун сменил имя уже в продолжении — игре Donkey Kong Jr., где персонажи поменялись местами (там сын гигантской гориллы спасает отца из плена). Это единственная серия франшизы, в которой Марио предстает в роли антагониста.

Наконец, профессию водопроводчика он получил в первой персональной игре Mario Bros., которая вышла в 1983 году после успеха Donkey Kong. По ее сюжету Марио вместе с братом Луиджи спускаются в канализацию Нью-Йорка для борьбы с черепахами, крабами, мухами и ледышками. И хотя эта аркада тоже имела большой успех, настоящее признание серия получила после выхода в 1985 году игры Super Mario Bros.

Именно в ней вселенная Марио обрела привычные черты: классических противников, секретные уровни и основную идею — спасение принцессы Пич от злобного Боузера, который представляет собой смесь черепахи и дракона. Действие разворачивается в Грибном Королевстве, исследуя которое водопроводчик может найти Супергриб, увеличивающий его в размерах. Отсюда приставка «super» в названии, ставшая неотъемлемой частью франшизы. В игре впервые появилась боковая прокрутка, а вот места для Луиджи не нашлось — он выступает персонажем для второго игрока.

Деньги из трубы

За первые четыре месяца после релиза только в Японии было продано 3 млн картриджей Super Mario Bros. на сумму свыше ¥12,2 млрд (около $196 млн по нынешнему курсу), а к 1994-му по всему миру разошлось более 40 млн копий ($1,6 млрд). Тогда игра попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая продаваемая в истории и удерживала это лидерство больше 20 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Косплееры празднуют 30-летие Super Mario Bros. на фестивале Gamescom в Кельне, 2015 год

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Косплееры празднуют 30-летие Super Mario Bros. на фестивале Gamescom в Кельне, 2015 год

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Опросы, проведенные в начале 1990-х среди американских детей, показали, что они узнают Марио чаще, чем Микки Мауса. В 2021 году оригинальный картридж Super Mario Bros. ушел с молотка на аукционе Rally за рекордные для индустрии $2 млн.

Успех подтолкнул Nintendo к созданию множества продолжений: оригинальная серия приключений усатого водопроводчика насчитывает более двух десятков игр. В 1996 году вышла первая трехмерная игра вселенной Super Mario 64, перевернувшая представление о жанре платформера и также ставшая одной из самых коммерчески удачных для Nintendo. В ней ко всему прочему Марио впервые заговорил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Флешмоб в честь выхода Super Mario Odyssey в Нью-Йорке, 2016 год

Фото: Dave Kotinsky / Getty Images for Nintendo of America / AP Флешмоб в честь выхода Super Mario Odyssey в Нью-Йорке, 2016 год

Фото: Dave Kotinsky / Getty Images for Nintendo of America / AP

Помимо сантехники он попробовал себя и в других сферах, например в медицине. Его альтер эго доктор Марио играет главную роль в серии спин-оффов и даже выступает отдельным персонажем в играх Super Smash Bros. Марио участвовал в большом количестве спортивных состязаний, включая гольф, теннис, баскетбол, хоккей, футбол, а также картинг и мотокросс.

По мотивам вселенной создано свыше 250 игр, которые в совокупности разошлись тиражом более 830 млн копий. Самой успешной из них на текущий момент является Mario Kart 8 Deluxe, которую только в прошлом году купили 8,45 млн раз, а всего было продано 53,8 млн копий.

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Кстати, в 2014 году Nintendo разрешила использовать образ Марио в рекламе концерна Mercedes, в рамках которой вышел 30-секундный ролик с участием восьмибитного GLA и «реального» водопроводчика. Кроме того, в игре Mario Kart 8 в качестве бесплатного дополнения появился уровень с Mercedes-Benz GLA, а затем еще две новые модели — W25 Silver Arrow и 300 SL Roadster.

Получил по усам

Наряду с признанием Марио столкнулся и с критикой. Франшиза не избежала стандартных для индустрии обвинений в стимулировании агрессии (якобы сантехник слишком часто решает проблемы при помощи насилия и подает дурной пример) и провоцировании зависимости. Впрочем, убедительных доказательств этому найдено не было.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дети играют в Super Mario Maker в публичной библиотеке Сан-Франциско

Фото: Alison Yin / AP for Nintendo of America / AP Дети играют в Super Mario Maker в публичной библиотеке Сан-Франциско

Фото: Alison Yin / AP for Nintendo of America / AP

Были и другие претензии, например из-за гендерных стереотипов. Якобы Пич символизирует женскую слабость и уязвимость, потому что бездействует в ожидании спасителя-мужчины. В ответ в 2005 году Nintendo выпустила игру Super Princess Peach, в которой сама принцесса спасает Марио.

Провал и хит проката

На телевидении Марио дебютировал в 1983 году в нескольких сериях американского мультипликационного шоу Saturday Supercade, представ в образе циркового дрессировщика, вызволяющего Паулину из лап гориллы. А уже в 1989-м у него появилось собственное телешоу, где живые съемки совмещались с анимацией. Оно транслировалось в США и Канаде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из телепередачи «Супершоу супербратьев Марио», 1989 год

Фото: Nintendo Кадр из телепередачи «Супершоу супербратьев Марио», 1989 год

Фото: Nintendo

На рубеже 1990-х история об итальянском водопроводчике быстро пополнялась адаптациями. Например, вышли пять телесериалов анимационной студии DIC Entertainment и многочисленные комиксы.

В 1993 году в прокат вышла фантастическая комедия «Супербратья Марио» с Бобом Хоскинсом в главной роли. Картина вошла в Книгу рекордов Гиннесса как первая в истории экранизация видеоигры, хотя ее сюжет с платформером никак не пересекался. Nintendo предоставила создателям свободу действий и получила на выходе мрачноватый боевик, в котором Марио и Луиджи пытаются помешать диктатору из параллельной вселенной захватить Землю с помощью людей-ящериц.

Несмотря на ряд новаторских приемов и мировую популярность самого Марио, в прокате лента провалилась. При бюджете $48 млн кассовые сборы составили менее $40 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фантастической комедии «Супербратья Марио», 1993 год

Фото: Buena Vista Кадр из фантастической комедии «Супербратья Марио», 1993 год

Фото: Buena Vista

Эта неудача надолго отвадила Nintendo от экранизаций. Только спустя 30 лет в прокат вышла анимационная полнометражка «Братья Супер Марио в кино», которая в первый же уикенд принесла создателям $146,4 млн. Суммарно комедийная лента собрала более $1,3 млрд (около $573,8 млн в американском прокате и почти $768,2 млн на остальных рынках) при бюджете $48 млн. Она стала вторым самым кассовым анимационным фильмом в истории (уступила только «Холодному сердцу-2») и самой коммерчески успешной экранизацией видеоигр.

На этот раз японцы не стали пускать дело на самотек и приняли активное участие в создании фильма. Сигэру Миямото выступил одним из его продюсеров, а сама корпорация разделила финансирование с Universal Pictures. По оценке японских аналитиков, Nintendo могла заработать порядка $200 млн, хотя точные условия сделки со студией Illumination Entertainment не раскрывались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из мультфильма «Братья Супер Марио в кино», 2023 год

Фото: Universal Pictures Кадр из мультфильма «Братья Супер Марио в кино», 2023 год

Фото: Universal Pictures

Собратья по кирпичикам

В 2020 году по случаю 35-летия с момента выхода Super Mario Bros. корпорация Lego Group в коллаборации с Nintendo выпустила одноименную настольную игру. В нее входит интерактивная фигурка сантехника, оснащенная дисплеем, динамиком и сканером, а также классические элементы игрового поля (зеленые водопроводные трубы, флагштоки, блоки и противники), выполненные из стандартных датских «кирпичиков».

Цель игры аналогична компьютерной — победить Боузера, но только сделать это нужно вживую. При помощи сканера Марио распознает действия игрока и по Bluetooth передает их на телефон, где происходит подсчет очков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стартовый набор конструктора Lego Super Mario «Приключения вместе с Марио»

Фото: Lego Стартовый набор конструктора Lego Super Mario «Приключения вместе с Марио»

Фото: Lego

Lego Super Mario насчитывает более 70 разнообразных комплектов деталей, которые можно объединять, создавая собственные игровые поля. Базовый комплект — с фигуркой Марио — на старте продаж можно было приобрести за $60.

Коллаборация c Nintendo помогла датскому производителю игрушек добиться рекордных за последние годы финансовых показателей. Выручка Lego Group в 2020 году выросла на 13% — до 43,7 млрд датских крон ($6,9 млрд), а операционная прибыль — сразу на 19%, до 12,9 млрд датских крон ($2 млрд).

Личное и публичное

В 2016 году выяснилось, что Марио еще достаточно молод: Nintendo опубликовала на своем официальном сайте позабытое интервью Сигэру Миямото десятилетней давности, в котором тот признался, что персонажу всего «24–25 лет». Это стало для поклонников настоящим открытием. А фамилия водопроводчика полностью созвучна с его именем, то есть зовут его Марио Марио. Об этом в 2012 году рассказал актер дубляжа Чарльз Мартине, чьим голосов говорит герой видеоигры. Спустя три года это подтвердил и Миямото.

С 1985 года персонаж находится под защитой авторских прав, срок действия которых истекает только в 2080-м. Однако проявлению народной любви к Марио по всему миру это не мешает. Например, в 2016 году премьер-министр Японии Синдзо Абэ в образе водопроводчика принимал олимпийскую эстафету на закрытии летних Игр в Рио-де-Жанейро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Японский премьер Синдзо Абэ на закрытии летней Олимпиады в Рио-де-Жанейро, 2016 год

Фото: The Asahi Shimbun / Getty Images Японский премьер Синдзо Абэ на закрытии летней Олимпиады в Рио-де-Жанейро, 2016 год

Фото: The Asahi Shimbun / Getty Images

В 2020-м российские биологи Александр Новиков и Даяна Шарафутдинова назвали в честь Марио вид веслоногих ракообразных (maraenobiotus supermario), обитающих в дельте сибирской реки Лена. Как и сантехник из видеоигры, эти членистоногие носят забавные усики и часто уходят под землю.

Видео на YouTube, так или иначе связанные с Марио, по данным на апрель текущего года, посмотрели уже более 100 млрд раз.

Анастасия Винницкая