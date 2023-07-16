Восьмибитный феномен: история успеха медиафраншизы Mario

40 лет назад японская корпорация Nintendo выпустила аркаду Mario Bros. о приключениях водопроводчика в канализации Нью-Йорка. Так была запущена самая успешная игровая франшиза в истории. Игра принесла свыше $45 млрд, еще около $10 млрд дали комиксы, фильмы и прочие медиапродукты. Как Марио вышел за пределы игровой индустрии — в материале «Ъ».
Фото: Eugene Hoshiko, File / AP
Из плотника в сантехники
Впервые усатый персонаж в красно-синей спецовке появился в 1981 году в игре для аркадных автоматов Donkey Kong («Упрямая горилла»). Прототип Марио начинал карьеру как плотник по имени Jumpman («Прыгун»), спасавший девушку Паулину от гигантской обезьяны. Он умел бегать, прыгать и размахивать кувалдой.
Изначально художник Сигэру Миямото хотел сделать главным героем аркады Моряка Попая — популярного персонажа американских комиксов. Он должен был помочь Nintendo покорить рынок США. Однако получить добро на использование его образа японцы не сумели.
Игровой автомат Donkey Kong
Фото: Jason Kempin / FilmMagic / Getty Images
Тогда Миямото придумал плотника в ярком комбинезоне, хорошо выделявшемся на темном фоне. Кепка на его голове избавила разработчиков от нужды анимировать волосы персонажа, а усы прикрыли неподвижный рот.
Итальянские корни Прыгун получил благодаря бизнесмену Марио Сегалу, у которого американское подразделение Nintendo арендовала склад в Сиэтле. Когда перед релизом аркады компания перестала платить по счетам, Сегал нанес его президенту Минору Аракаве гневный визит. Экспрессия итальянца так впечатлила японцев, что они в шутку стали называть главного героя Марио.
«Официально» Прыгун сменил имя уже в продолжении — игре Donkey Kong Jr., где персонажи поменялись местами (там сын гигантской гориллы спасает отца из плена). Это единственная серия франшизы, в которой Марио предстает в роли антагониста.
Наконец, профессию водопроводчика он получил в первой персональной игре Mario Bros., которая вышла в 1983 году после успеха Donkey Kong. По ее сюжету Марио вместе с братом Луиджи спускаются в канализацию Нью-Йорка для борьбы с черепахами, крабами, мухами и ледышками. И хотя эта аркада тоже имела большой успех, настоящее признание серия получила после выхода в 1985 году игры Super Mario Bros.
Именно в ней вселенная Марио обрела привычные черты: классических противников, секретные уровни и основную идею — спасение принцессы Пич от злобного Боузера, который представляет собой смесь черепахи и дракона. Действие разворачивается в Грибном Королевстве, исследуя которое водопроводчик может найти Супергриб, увеличивающий его в размерах. Отсюда приставка «super» в названии, ставшая неотъемлемой частью франшизы. В игре впервые появилась боковая прокрутка, а вот места для Луиджи не нашлось — он выступает персонажем для второго игрока.
Деньги из трубы
За первые четыре месяца после релиза только в Японии было продано 3 млн картриджей Super Mario Bros. на сумму свыше ¥12,2 млрд (около $196 млн по нынешнему курсу), а к 1994-му по всему миру разошлось более 40 млн копий ($1,6 млрд). Тогда игра попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая продаваемая в истории и удерживала это лидерство больше 20 лет.
Косплееры празднуют 30-летие Super Mario Bros. на фестивале Gamescom в Кельне, 2015 год
Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters
Опросы, проведенные в начале 1990-х среди американских детей, показали, что они узнают Марио чаще, чем Микки Мауса. В 2021 году оригинальный картридж Super Mario Bros. ушел с молотка на аукционе Rally за рекордные для индустрии $2 млн.
Успех подтолкнул Nintendo к созданию множества продолжений: оригинальная серия приключений усатого водопроводчика насчитывает более двух десятков игр. В 1996 году вышла первая трехмерная игра вселенной Super Mario 64, перевернувшая представление о жанре платформера и также ставшая одной из самых коммерчески удачных для Nintendo. В ней ко всему прочему Марио впервые заговорил.
Флешмоб в честь выхода Super Mario Odyssey в Нью-Йорке, 2016 год
Фото: Dave Kotinsky / Getty Images for Nintendo of America / AP
Помимо сантехники он попробовал себя и в других сферах, например в медицине. Его альтер эго доктор Марио играет главную роль в серии спин-оффов и даже выступает отдельным персонажем в играх Super Smash Bros. Марио участвовал в большом количестве спортивных состязаний, включая гольф, теннис, баскетбол, хоккей, футбол, а также картинг и мотокросс.
По мотивам вселенной создано свыше 250 игр, которые в совокупности разошлись тиражом более 830 млн копий. Самой успешной из них на текущий момент является Mario Kart 8 Deluxe, которую только в прошлом году купили 8,45 млн раз, а всего было продано 53,8 млн копий.
Кстати, в 2014 году Nintendo разрешила использовать образ Марио в рекламе концерна Mercedes, в рамках которой вышел 30-секундный ролик с участием восьмибитного GLA и «реального» водопроводчика. Кроме того, в игре Mario Kart 8 в качестве бесплатного дополнения появился уровень с Mercedes-Benz GLA, а затем еще две новые модели — W25 Silver Arrow и 300 SL Roadster.
Получил по усам
Наряду с признанием Марио столкнулся и с критикой. Франшиза не избежала стандартных для индустрии обвинений в стимулировании агрессии (якобы сантехник слишком часто решает проблемы при помощи насилия и подает дурной пример) и провоцировании зависимости. Впрочем, убедительных доказательств этому найдено не было.
Дети играют в Super Mario Maker в публичной библиотеке Сан-Франциско
Фото: Alison Yin / AP for Nintendo of America / AP
Были и другие претензии, например из-за гендерных стереотипов. Якобы Пич символизирует женскую слабость и уязвимость, потому что бездействует в ожидании спасителя-мужчины. В ответ в 2005 году Nintendo выпустила игру Super Princess Peach, в которой сама принцесса спасает Марио.
Провал и хит проката
На телевидении Марио дебютировал в 1983 году в нескольких сериях американского мультипликационного шоу Saturday Supercade, представ в образе циркового дрессировщика, вызволяющего Паулину из лап гориллы. А уже в 1989-м у него появилось собственное телешоу, где живые съемки совмещались с анимацией. Оно транслировалось в США и Канаде.
Кадр из телепередачи «Супершоу супербратьев Марио», 1989 год
Фото: Nintendo
На рубеже 1990-х история об итальянском водопроводчике быстро пополнялась адаптациями. Например, вышли пять телесериалов анимационной студии DIC Entertainment и многочисленные комиксы.
В 1993 году в прокат вышла фантастическая комедия «Супербратья Марио» с Бобом Хоскинсом в главной роли. Картина вошла в Книгу рекордов Гиннесса как первая в истории экранизация видеоигры, хотя ее сюжет с платформером никак не пересекался. Nintendo предоставила создателям свободу действий и получила на выходе мрачноватый боевик, в котором Марио и Луиджи пытаются помешать диктатору из параллельной вселенной захватить Землю с помощью людей-ящериц.
Несмотря на ряд новаторских приемов и мировую популярность самого Марио, в прокате лента провалилась. При бюджете $48 млн кассовые сборы составили менее $40 млн.
Кадр из фантастической комедии «Супербратья Марио», 1993 год
Фото: Buena Vista
Эта неудача надолго отвадила Nintendo от экранизаций. Только спустя 30 лет в прокат вышла анимационная полнометражка «Братья Супер Марио в кино», которая в первый же уикенд принесла создателям $146,4 млн. Суммарно комедийная лента собрала более $1,3 млрд (около $573,8 млн в американском прокате и почти $768,2 млн на остальных рынках) при бюджете $48 млн. Она стала вторым самым кассовым анимационным фильмом в истории (уступила только «Холодному сердцу-2») и самой коммерчески успешной экранизацией видеоигр.
На этот раз японцы не стали пускать дело на самотек и приняли активное участие в создании фильма. Сигэру Миямото выступил одним из его продюсеров, а сама корпорация разделила финансирование с Universal Pictures. По оценке японских аналитиков, Nintendo могла заработать порядка $200 млн, хотя точные условия сделки со студией Illumination Entertainment не раскрывались.
Кадр из мультфильма «Братья Супер Марио в кино», 2023 год
Фото: Universal Pictures
Собратья по кирпичикам
В 2020 году по случаю 35-летия с момента выхода Super Mario Bros. корпорация Lego Group в коллаборации с Nintendo выпустила одноименную настольную игру. В нее входит интерактивная фигурка сантехника, оснащенная дисплеем, динамиком и сканером, а также классические элементы игрового поля (зеленые водопроводные трубы, флагштоки, блоки и противники), выполненные из стандартных датских «кирпичиков».
Цель игры аналогична компьютерной — победить Боузера, но только сделать это нужно вживую. При помощи сканера Марио распознает действия игрока и по Bluetooth передает их на телефон, где происходит подсчет очков.
Стартовый набор конструктора Lego Super Mario «Приключения вместе с Марио»
Фото: Lego
Lego Super Mario насчитывает более 70 разнообразных комплектов деталей, которые можно объединять, создавая собственные игровые поля. Базовый комплект — с фигуркой Марио — на старте продаж можно было приобрести за $60.
Коллаборация c Nintendo помогла датскому производителю игрушек добиться рекордных за последние годы финансовых показателей. Выручка Lego Group в 2020 году выросла на 13% — до 43,7 млрд датских крон ($6,9 млрд), а операционная прибыль — сразу на 19%, до 12,9 млрд датских крон ($2 млрд).
Личное и публичное
В 2016 году выяснилось, что Марио еще достаточно молод: Nintendo опубликовала на своем официальном сайте позабытое интервью Сигэру Миямото десятилетней давности, в котором тот признался, что персонажу всего «24–25 лет». Это стало для поклонников настоящим открытием. А фамилия водопроводчика полностью созвучна с его именем, то есть зовут его Марио Марио. Об этом в 2012 году рассказал актер дубляжа Чарльз Мартине, чьим голосов говорит герой видеоигры. Спустя три года это подтвердил и Миямото.
С 1985 года персонаж находится под защитой авторских прав, срок действия которых истекает только в 2080-м. Однако проявлению народной любви к Марио по всему миру это не мешает. Например, в 2016 году премьер-министр Японии Синдзо Абэ в образе водопроводчика принимал олимпийскую эстафету на закрытии летних Игр в Рио-де-Жанейро.
Японский премьер Синдзо Абэ на закрытии летней Олимпиады в Рио-де-Жанейро, 2016 год
Фото: The Asahi Shimbun / Getty Images
В 2020-м российские биологи Александр Новиков и Даяна Шарафутдинова назвали в честь Марио вид веслоногих ракообразных (maraenobiotus supermario), обитающих в дельте сибирской реки Лена. Как и сантехник из видеоигры, эти членистоногие носят забавные усики и часто уходят под землю.
Видео на YouTube, так или иначе связанные с Марио, по данным на апрель текущего года, посмотрели уже более 100 млрд раз.