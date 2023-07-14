Россия закроет польское консульское агентство в Смоленске

Правительство России опубликовало распоряжение, согласно которому консульское агентство Польши в Смоленске будет закрыто. МИДу поручено уведомить об этом Варшаву.

Решение закрыть консульство принято по предложению МИД России, сказано в документе. Закрытие консульства — ответная мера на «недружественных действий правительства Республики Польша», пояснили в правительстве в ответ на запрос «Интерфакса».

«В результате недружественных действий правительства Республики Польша, которые носят антироссийский характер, предприняты шаги, направленные на незаконное изъятие российской дипломатической недвижимости на польской территории. Существенно сокращено дипломатическое присутствие России в Польше»,— сказали в правительстве. Закрытие дипмиссии также позволит восстановить паритет консульских учреждений России в Польше и Польши — в России, добавили в кабмине.

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