В Краснодаре 74% жителей выступили за использование депутатами отечественных автомобилей

74% жителей Краснодара проголосовали за смену депутатами иномарок на отечественные автомобили. Об этом говорится в результатах опроса сервиса SuperJob.

Голосующие за смену автомобилей краснодарцы объясняют свой выбор надеждой на развитие российского автопрома. Еще 15% не поддерживают идею, напоминая, что подобные инициативы звучат уже не в первый раз, но ни к чему не приводят.

Жители Краснодара до 34 лет поддерживали идею реже, чем те, кто старше (35% и 65% соответственно). Чаще всего (80%) инициативу поддерживают люди с доходом от 50 до 80 тыс. руб. в месяц. Кроме того, владельцы иномарок выступали за инициативу чаще, чем владельцы отечественных автомобилей (78 и 70% соответственно).

11 июля председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил министру финансов Антону Силуанову обязать сотрудников всех бюджетных учреждений, органов власти и депутатов Госдумы закупать отечественные автомобили. Господин Володин объяснил свою инициативу нежеланием пользоваться автомобилями недружественных стран. Антон Силуанов предложение поддержал.

Татьяна Ручкина

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