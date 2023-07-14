ТАСС: крейсер «Петр Великий» спишут после ремонта и модернизации корабля «Адмирал Нахимов»

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» спишут после окончания ремонта и модернизации однотипного корабля «Адмирал Нахимов». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Военно-морскому флоту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Крейсер «Петр Великий»

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Крейсер «Петр Великий»

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Принципиальное решение о списании "Петра Великого" принято. Это должно произойти после возвращения в строй "Адмирала Нахимова"»,— сказал источник ТАСС.

Крейсер «Петр Великий» был спущен на воду в 1989 году, в 1998 году вошел в состав Северного флота Военно-морского флота России. Крейсер оснащен противокорабельным ракетным комплексом «Гранит» и может поражать надводные цели.

Крейсер «Адмирал Нахимов» спущен на воду в 1986 году, введен в эксплуатацию в 1988 году. Он приписан к Северному флоту. В 1999 году его отправили в ремонт и на модернизацию. Корабль должен вернуться к выполнению службы в 2023 году.