Профсоюз американских актеров проголосовал за проведение забастовки

Члены Гильдии киноактеров — Американской федерации артистов телевидения и радио (SAG-AFTRA) проголосовали в понедельник за проведение забастовки на случай, если переговоры с киностудиями, телеканалами и стриминговыми сервисами по новому соглашению об условиях труда не принесут желаемого результата.

«Проявив мощную солидарность, 97,91% членов SAG-AFTRA проголосовали за разрешение забастовки в преддверии переговоров о контрактах с телеканалами/театрами»,— говорится в сообщении SAG-AFTRA. В голосовании приняли участие почти 65 тыс. членов организации, что составляет 47,69% от числа имеющих право голоса избирателей.

SAG-AFTRA должна вступить в переговоры с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) в среду, 7 июня. Профсоюз будет добиваться от AMPTP улучшения условий труда, повышения зарплат и гонораров, а также предоставления гарантии того, что актеров в будущем не будут заменять искусственным интеллектом.

Аналогичные требования еще в начале нынешнего года выдвинула и Американская гильдия сценаристов. Ее переговоры с киностудиями и телекомпаниями не увенчались успехом, а потому члены профсоюза начали 2 мая бессрочную забастовку, которая продолжается до сих пор.

Накануне стало известно, что Американская гильдия режиссеров (DGA) сумела достичь соглашения с AMPTP. Полный текст соглашения между сторонами будет опубликован позднее, уже после внеочередного собрания правления DGA, которое пройдет во вторник, 6 июня. Но и из приведенных в пресс-релизе гильдии выдержек очевидно, что киностудии и стриминги удовлетворили все ключевые требования режиссеров.

Кирилл Сарханянц