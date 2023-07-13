Фонд президентских грантов поддержал проект по продвижению патриотизма среди детей с синдромом Дауна

Фонд президентских грантов поддержал проект по продвижению патриотических ценностей для детей с синдромом Дауна.Общая сумма проекта — 2,5 млн руб., размер гранта составит 1,8 млн руб. Карточка проекта размещена на сайте фонда, на нее обратил внимание московский врач Алексей Наседкин.

«Проект предусматривает подготовку и проведение силами группы детей школьного возраста, подростков и молодых людей с синдромом Дауна и другими ментальными нарушениями мероприятий, направленных на чествование ветеранов ВОВ и на поддержку людей из регионов, которые в настоящее время находятся на переднем крае борьбы нашей Родины за свои интересы»,— говорится в описании проекта на сайте фонда.

По мнению авторов проекта, мероприятия помогут детям с синдромом Дауна «почувствовать сопричастность к борьбе за свою независимость, которую вела наша страна в годы Великой Отечественной войны и которую ведет сейчас».

За реализацию проекта отвечает организация по защите прав и законных интересов граждан с синдромом Дауна «Время перемен». Проект будет реализован в Москве и Московской области. Срок реализации проекта — с 1 сентября 2023 года по 31 мая 2024 года.

Анастасия Ларина