Fortum подаст иск о компенсации после национализации российской «дочки»

Финский энергетический концерн Fortum подаст иск в суд с требованием компенсировать стоимость акций в российской «дочке» «Фортум», а также стоимость российских инвестиций. Об этом сообщила пресс-служба концерна. Стоимость акций Fortum оценивается в несколько миллиардов евро.

Концерн уже направил в суд уведомление о споре. Это первый этап арбитражного разбирательства, которое должно начаться в конце 2023 года. Руководство финской компании считает, что с помощью иска удастся «защитить свою правовую позицию и интересы акционеров в связи с нарушениями РФ своих обязательств по инвестиционным договорам».

Из-за национализации российских активов в отчетности Fortum за второй квартал этого года они будут отражены как прекращенная деятельность.

26 апреля президент Владимир Путин подписал указ, разрешающий передать 98% акций Fortum Росимуществу. При этом руководство Fortum сообщило, что уведомление о передаче акций получено не было и что указ не повлияет на право собственности.

В российские активы Fortum входят четыре электростанции в Челябинской области, две в Тюменской, еще одна — Няганская ГРЭС в Ханты-Мансийском автономном округе (одна из самых крупных в России), ветряная электростанция в Ульяновской области и три солнечные — в Оренбургской области и Башкирии.

Анастасия Ларина