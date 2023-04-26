«Фортум» после перехода под контроль Росимущества сменил гендиректора

Совет директоров компании «Фортум» (принадлежит финской Fortum), которая по указу президента перешла во временно управление Росимущества, решил сменить генерального директора. Им стал Вячеслав Кожевников, ранее работавший в компании «Башнефть». Об этом сообщается на сайте «Фортума».

Ранее генеральным директором «Фортума» был Александр Чуваев. Он занимал эту позицию с 2009 года. До этого он занимал разные должности в компании Solar Turbines Europe S.A. в Европе и США, был исполнительным директором GE Oil & Gas, директором по инвестиционному развитию «СУЭК».

Новый директор компании Вячеслав Кожевников с ноября 2019 года был заместителем главного инженера — главного энергетика компании «Башнефть-Добыча». На сайте «Фортума» говорится, что Вячеслав Кожевников «много лет работает в энергетике».

«Для нашей операционной деятельности ничего не меняется, мы все должны в прежнем режиме исполнять свои обязанности и обеспечивать надежное и бесперебойное снабжение потребителей электрической и тепловой энергией»,— отметил господин Кожевников (цитата по пресс-релизу).

Указ Владимира Путина, разрешающий передачу 98% акций «Фортума», был подписан Владимиром Путиным вчера, 26 апреля. При этом в финском концерне Fortum сообщили, что официального уведомления о передаче акций «Фортума» под внешнее управление они не получали. Представители Fortum заявили, что указ не влияет на право собственности на российские активы компании.

«Фортум» владеет семью электростанциями: четырьмя в Челябинской областью, двумя — в Тюменской, еще одна Няганская ГРЭС в Ханты-Мансийском автономном округе — одна из самых крупных ТЭЦ в России. Кроме того, ей принадлежит ветряная электростанция в Ульяновской области и три солнечные — в Оренбургской области и Башкирии.

Анастасия Ларина