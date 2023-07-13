Китай первым из стран законодательно отрегулировал деятельность генеративного искусственного интеллекта

Управление киберпространства Китая и другие регуляторы КНР первыми в мире разработали правила, регулирующие деятельность генеративного искусственного интеллекта (ИИ). Новый закон вступит в силу 15 августа и будет ограничивать деятельность ИИ в возможности генерации контента, который противоречит политике и идеологии Китая.

Правила будут распространяться только на доступный пользователям ИИ, а не на разработки исследовательских институтов. Сервисы генеративного ИИ теперь должны будут получать лицензию для запуска. При нахождении незаконного контента разработчики ИИ должны будут переработать его алгоритмы, а потом отчитаться перед регуляторами.

Ранее свыше тысячи специалистов и представителей IT-индустрии, включая Илона Маска и Стива Возняка, опубликовали открытое письмо, в котором призвали приостановить обучение ИИ и разработать протоколы безопасности для работы с этими инструментами.

Евгений Федуненко