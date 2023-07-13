Не сочтите за пруд

Прокурор Кармаскалинского района Башкирии подал иск о возврате в федеральную собственность водоема в деревне Сахаево. Спорный объект находится на участке, принадлежащем совладельцу ООО «Авилон ИК» Сергею Бурлакову. Предприниматель обустраивает там туристическую базу. Местные жители недовольны, что утратили доступ к водному объекту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Кармаскалинский межрайонный суд Башкирии рассмотрит 8 августа заявление прокурора Айдара Исламова к ООО «Авилон ИК» о передаче водоема Чарлаккуль в деревне Сахаево в федеральную собственность. Также прокуратура просит признать водный объект озером.

Как сообщили «Ъ-Уфа» в прокуратуре республики, спорный объект находится на участке площадью 48 тыс. кв. м, с 2020 года принадлежащего компании «Авилон ИК». В иске отмечается, что в 2021 году прокуратура, ФГБУ «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» и представитель ответчика провели обследование водоема. Было установлено, что он природного происхождения, не может быть отнесен к категории пруда или карьера, следовательно, является озером. Согласно Водному кодексу РФ, физическому или юрлицу на праве собственности может принадлежать только пруд или обводненный карьер. «Таким образом, водный объект «Озеро Чарлаккуль» находится в пределах земельного участка, находящегося в собственности ООО «Авилон ИК», и подлежит передаче в собственность РФ»,— говорится в заявлении.

По данным «Спарк-Интерфакс», ООО «Авилон ИК» зарегистрировано в Уфе в 2015 году. Совладельцем является Сергей Бурлаков. В 2022 году компания получила 2,2 млн чистого убытка при выручке 11,2 млн. руб. Основной вид деятельности — управление нежилым, недвижимым имуществом.

В ноябре 2021 года прокуратура вносила Сергею Бурлакову представление об устранении нарушения федерального законодательства, однако ответчик отказался выполнить требования надзорного ведомства.

Гражданский иск в Кармаскалинский межрайонный суд впервые был подан в марте 2022 года, однако тогда он был оставлен без рассмотрения. Как отмечается в материалах дела, суд назначил по делу экспертизу, однако подготовленное заключение подписали только два из четырех специалистов, поэтому оно в суд не поступило. Прокурор обжаловал решение первой инстанции в Верховном суде Башкирии. Сергей Бурлаков также не согласился с тем, что первая инстанция вынесла «половинчатое решение», не устроившее ни одну из сторон. Верховный суд, изучив доводы, заключил, что у суда не было оснований для оставления заявления прокурора без рассмотрения.

«Если при рассмотрении дела в суде выявилось, что эксперт не может подписать экспертное заключение, значительно нарушены сроки проведения экспертизы, это может является основанием для решения вопроса о назначении экспертизы другому эксперту или экспертной организации, но не основанием для оставления искового заявления без рассмотрения»,— определила апелляционная инстанция, вернув дело в суд первой инстанции.

Участок, где расположено спорное озеро, ранее принадлежал местному колхозу. Впоследствии земли сельхозназначения перешли в частную собственность. Местные жители не согласны с тем, что ограничен доступ к водоему, на котором они отдыхали, сообщил «Ъ-Уфа» житель деревни Сахаево Айсуак Зиннатов, привлеченный в деле третьим лицом. По его словам, по этой причине регулярно происходили конфликты граждан с предпринимателем. Господин Зиннатов также отметил, что после предъявления претензий компания начала земляные работы возле озера, целью которых может быть создание видимости искусственности водоема. Айсуак Зиннатов считает, что Чарлаккуль имеет естественное происхождение, так как оно единственное из ближайших водоемов не пересыхает в самые засушливые годы, а до 80-х было источником питьевой воды для местных жителей.

Сергей Бурлаков сообщил «Ъ-Уфа», что в 2020 году приобрел участок за 10 млн руб. для агротуризма. Компания инвестировала в развитие территории более 20 млн руб., расчистив участок и разместив на нем шесть строений: баню, ферму, ангар, домики для туристов. В дальнейшем предприниматель намерен благоустраивать береговую линию для развития туризма.

«Жители говорят, что водоем является озером. Но есть две экспертизы — назначенная судом и та, заказчиком которой является моя компания. Обе экспертизы говорят, что водоем является прудом»,— прокомментировал он.

Наталья Балыкова