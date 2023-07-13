Министру дали девять лет

Министру строительства и архитектуры Башкирии Рамзилю Кучарбаеву вынесен второй обвинительный приговор. Он и экс-руководитель Управления строительства №3 ФСИН Руслан Валишин признаны виновными в превышении должностных полномочий при заключении 50 госконтрактов на строительство соцобъектов. Валишина приговорили к пяти годам заключения, а господина Кучарбаева — к шести, но с учетом предыдущего наказания окончательный срок лишения свободы для него составил девять лет. Адвокаты осужденных намерены обжаловать приговор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пока судебные решения не вступили в силу, Рамзиль Кучарбаев остается в должности министра строительства Башкирии

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Пока судебные решения не вступили в силу, Рамзиль Кучарбаев остается в должности министра строительства Башкирии

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Судья Октябрьского райсуда Уфы Тимур Багаутдинов вчера признал министра строительства и архитектуры Башкирии Рамзиля Кучарбаева и экс-руководителя Управления строительства №3 ФСИН (находится в стадии ликвидации) Руслана Валишина виновными в превышении должностных полномочий, совершенном с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Кучарбаев в июне был признан Ленинским райсудом Уфы виновным в превышении должностных полномочий и служебном подлоге при приемке очистных сооружений в Кумертау. С учетом наказания по первому приговору ему назначено в общей сложности девять лет в колонии общего режима, а Валишину — пять лет. Подсудимым на три и два года соответственно запрещено занимать должности в органах госвласти и местного самоуправления. Также с обоих в солидарном порядке по иску прокуратуры взыскано 143 млн руб. В эту сумму следствие оценило ущерб, нанесенный государству. На имущество должников был наложен арест.

Поскольку оба приговора в отношении Кучарбаева еще не вступили в законную силу, он останется на своей должности, пояснили в правительстве Башкирии.

Суд установил, что в 2017–2019 годах Рамзиль Кучарбаев, который возглавлял тогда Управление капитального строительства Башкирии, в рамках реализации государственных, региональных программ и нацпроектов без проведения конкурсов, как с единственным поставщиком, заключил договоры со структурой ФСИН на строительство объектов социнфраструктуры. Общая стоимость 50 госконтрактов по возведению детсадов, школ, домов культуры, центров спортивной подготовки, очистных и инженерных сооружений, административных зданий составила около 2,1 млрд руб.

При этом, как отмечалось в материалах дела, Управление строительства №3 не имело материально-технической базы, чтобы своими силами выполнить предусмотренные контрактами работы, и не намеревалось этого делать. В последующем Руслан Валишин в нарушение требований ФЗ «О контрактной системе …», в обход конкурсных процедур заключил договоры субподряда на выполнение всего объема работ с более чем 40 фирмами за 2 млрд руб. Разница со стоимостью генподрядов составила 143 млн руб. Эти средства Управление строительства №3 получило как прибыль, установил суд.

По указанию Рамзиля Кучарбаева некоторые работы на общую сумму более 450 млн рублей были переданы компаниям, возглавляемым его знакомыми и друзьями. Среди них, как сообщили «Ъ-Уфа» в Объединенной пресс-службе судов республики, были ООО «Капитал-строй» и ООО «Строительная фирма №3», получившие контракты на 277 млн руб.

Своими действиями, посчитал суд, подсудимые нарушили предусмотренные законом конкурентные процедуры, что повлекло ограничение конкуренции, а также неэффективно израсходовали бюджетные средства, чем причинили «значительный материальный ущерб государству».

Потерпевшей стороной было признано министерство строительства и архитектуры республики. Прокуратура просила назначить Кучарбаеву 12 лет лишения свободы, а Руслану Валишину — шесть с половиной лет.

Подсудимые вину не признали. В суде Рамзиль Кучарбаев сообщил, что все соцобъекты, которые проходят по делу, были построены, их стоимость определяла государственная экспертиза. «Никакого превышения стоимости объектов либо нецелевого использования бюджетных денег следствием не установлено»,— заявлял он, назвав версию следствия «надуманной».

Вчера в пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что примут решение об обжаловании после изучения мотивировочной части приговора.

Адвокаты осужденных намерены оспорить приговор. «Если кто-то лоббирует чьи-то интересы при реализации контрактов, тогда эти спорные контракты следует признать незаконными. Однако таких исков подано не было. Все 50 объектов введены в эксплуатацию, никто их ввод не отзывал. Тогда о каком превышении должностных полномочий может идти речь?»— прокомментировала «Ъ-Уфа» адвокат Рамзиля Кучарбаева Лариса Исаева.

Адвокат Руслана Валишина Айрат Амирханов кратко отметил, что «его подзащитный от реализации спорных госконтрактов богаче не стал».

Венера Хисамова