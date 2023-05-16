«Детали»: Анатолий Чубайс и его супруга оформляют долгосрочные израильские документы

Бывший глава госкорпорации «Роснано» и экс-спецпредставитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс вместе с супругой Авдотьей Смирновой подали официальный запрос в МВД Израиля на получение долгосрочных израильских документов, сообщило израильское издание «Детали». Сам господин Чубайс эту информацию отрицает.

По данным портала, Анатолий Чубайс намерен или сменить временное удостоверение личности на постоянное биометрическое, или получить биометрический загранпаспорт Израиля. По информации журналистов, его с женой видели в отделе МВД израильского города Ноф-ха-Галиль. Telegram-канал «Голос Израиля» опубликовал фото господина Чубайса и его супруги в отделе Министерства внутренних дел.

«Детали» уточняют, что Анатолий Чубайс постоянно проживает в Израиле, где владеет «как минимум одним объектом недвижимости» с весны прошлого года.

Сам господин Чубайс в разговоре с ТАСС не подтвердил информацию о том, что он обменивает временное удостоверение личности на постоянное и владеет недвижимостью в Израиле. «Ни первое утверждение, об обмене временного удостоверения, ни второе, о недвижимости в Израиле, не соответствуют действительности»,— сказал господин Чубайс.

Анатолий Чубайс и Авдотья Смирнова покинули Россию в марте 2022 года. Это произошло после отставки господина Чубайса с поста спецпредставителя президента РФ по вопросам устойчивого развития. Изначально они отправились в Турцию, позднее сообщалось об их переезде в Израиль. ТАСС сообщал, что в России в его отношении силовиками проводилась «проверка на коррупцию», однако о возбуждении уголовного дела не сообщалось.

Александр Кислов