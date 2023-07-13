Посол Украины в Лондоне назвал «нездоровым» сарказм Зеленского в адрес министра Уоллеса

Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко осудил президента страны Владимира Зеленского за саркастичный ответ министру обороны Великобритании Бену Уоллесу после его просьбы «благодарить» западных союзников за масштабные поставки вооружений. По словам дипломата, подобные действия украинского президента являются неуместными и некорректными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Пристайко

Фото: Hannah McKay / Reuters Вадим Пристайко

Фото: Hannah McKay / Reuters

«Я не считаю, что сарказм Владимира Зеленского на вильнюсском саммите НАТО был здоровым»,— цитирует господина Пристайко британский телеканал Sky News.

Вадим Пристайко полагает, что поступок господина Зеленского «может дать России повод говорить о напряженности в отношениях между Украиной и ее союзниками по НАТО».

Накануне, 12 июля, Бен Уоллес высказал мнение, что киевским властям следует быть более благодарными за военные поставки стран Запада. «Нравится вам это или нет, но люди хотят увидеть немного благодарности. Иногда вы просите страны отказаться от своих собственных запасов оружия»,— рассказал господин Уоллес. В ответ Владимир Зеленский заявил, что «не понимает, как еще его страна может выразить благодарность союзникам за поддержку». «Можем с утра просыпаться и благодарить министра. Пусть он напишет мне, как нужно благодарить, и я так и поблагодарю»,— подчеркнул украинский президент. Заочная дискуссия между господином Уоллесом и господином Зеленским состоялась в рамках мероприятий на полях саммита НАТО в литовском Вильнюсе.

Александр Кислов