Замглавы Минтранса Чалик не увидел оснований для 40-процентного роста цен на перелеты

Замминистра транспорта России Игорь Чалик заявил, что сообщения о возможном росте цен на перелеты до 40% не имеют под собой оснований. Ранее в интервью РБК совладелец Внуково и авиакомпании «Азимут» Виталий Ванцев сказал, что стоимость авиабилетов на перелеты внутри России в 2023 году может вырасти на 15–20%, а на международные рейсы — на 40%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Чалик

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Игорь Чалик

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Замминистра транспорта заверил, что цены на авиабилеты традиционно растут летом — это позволяет компенсировать недополученную прибыль «низкого» сезона. Он сослался на оперативный мониторинг Минтранса, согласно которому аномально высоких скачков цен на перевозки по внутренним маршрутам летом зафиксировано не было. Поэтому замминистра дополнил, что информация о росте цен на перелеты до 40% не имеет под собой оснований.

Игорь Чалик привел данные ФАС России: рост средневзвешенной стоимости билета по внутренним перелетам за период с января по май по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 6,2%, или 420 руб.

По словам Игоря Чалика, российские авиакомпании наращивают перевозки внутри страны и задействуют для этого самолеты повышенной вместимости, которые ранее использовали на международных линиях. Как отметил замминистра, с начала года «Аэрофлот» увеличил коммерческую загрузку до рекордных 88%.

«На рынке перевозок сложилась ситуация, при которой ограничений провозных емкостей нет. Сами авиакомпании не заинтересованы в установлении высоких тарифов, ограничивающих спрос. Конкуренция за пассажира не позволяет перевозчикам завышать тарифы»,— сообщил замминистра, его слова приводятся в пресс-релизе, который есть у «Ъ».

Замминистра также заявил, что ценам на перевозки не позволяет расти государственное субсидирование авиаперевозок: так, общий бюджет таких программ на 2023 год составил около 25 млрд руб., общий объем поддержки авиаотрасли — 57 млрд руб.

Анастасия Ларина