Госдума одобрила запрет на имущественную господдержку иноагентов

Государственная дума сразу во втором и третьем чтениях приняла два законопроекта (№346727-8 и №346781-8), ужесточающие законодательство об иностранных агентах. В частности, одобрен запрет на получение имущественной государственной поддержки для иноагентов (финансовая уже запрещена), а также введена ответственность для тех, кто помогает иностранным агентам обходить запреты.

Уточняется, что гражданам и организациям, которые помогают иноагентам обходить установленные законом ограничения, Минюст сначала будет выносить предупреждение. При игнорировании предписания им грозит административная ответственность: гражданам грозят штрафы до 50 тыс. руб., должностным лицам — до 100 тыс. руб. (или отстранение от должности на срок до двух лет), юрлицам — до 300 тыс. руб.

Кроме того, законопроекты разрешают Минюсту проводить внеплановые проверки в отношении иноагентов и тех, кто помогает им обходить требования законодательства.

Подробнее — в материале «Ъ» «Высшая мера регулирования».