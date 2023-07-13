Верховная рада в первом чтении поддержала легализацию медицинского каннабиса

Верхованая рада в первом чтении одобрила законопроект, предлагающий легализовать лекарства на основе медицинского каннабиса (марихуаны), сообщил в Telegram депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

Господин Железняк уточнил, что за инициативу проголосовали 268 депутатов, 17 выступили против, 11 воздержались, а 45 не присутствовали на голосовании.

Законопроект о легализации марихуаны в медицинских целях зарегистрировали в Верховной раде в июне 2021 года. 12 июля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский попросил Раду рассмотреть легализацию марихуаны в приоритетном порядке. Через год, в июне 2022-го, правительство Украины поддержало использование марихуаны в медицинских и научных целях.

28 июня 2023 года господин Зеленский вновь выступил за легализацию лекарств на основе каннабиса (марихуаны) для лечения психологических травм, от которых украинцы страдают на фоне боевых действий. Минздрав Украины инициативу поддержал.

В России с февраля 2020 года разрешено культивирование в промышленных, медицинских и ветеринарных целях каннабиса, в котором содержание психотропного вещества тетрагидроканнабинола не должно превышать 0,1% от массы сухих листьев и соцветий одного растения.

Употребление каннабиса в медицинских целях также разрешено в Дании, Австрии, Италии, Швейцарии, Польше, Финляндии, Северной Македонии, Турции, Израиле, Замбии, Зимбабве, Перу, Таиланде, Вануату и Панаме. В Нидерландах покупать каннабис разрешено только в кофешопах. Полностью каннабис разрешен в Уругвае и Канаде. В каждом штате США свои правила относительно каннабиса.

Эрдни Кагалтынов