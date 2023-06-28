Зеленский выступил за легализацию лекарств на основе каннабиса для лечения психологических травм

Президент Украины Владимир Зеленский вновь выступил за легализацию лекарств на основе каннабиса (марихуаны) для лечения психологических травм, от которых украинцы страдают на фоне боевых действий. Он признал, что такая практика для многих украинцев необычна, но сослался на опыт мировой медицины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Reuters Владимир Зеленский

Фото: Reuters

«Все лучшие мировые практики, все наиболее эффективные политики, все решения, какими бы сложными или необычными они не казались для нас, должны быть применены на Украине, чтобы всем нашим гражданам — и украинкам — не пришлось терпеть боль, стресс и травмы из-за войны. В частности, мы должны наконец честно легализовать для всех, кто этого требует, лекарства на основе каннабиса»,— сказал президент Украины выступая в Верховной раде на заседании ко Дню конституции (цитата по УНИАН).

Владимир Зеленский считает, что каннабис для лекарств должны производить на территории страны. Кроме того, президент заявил о необходимости развивать на Украине ментальную и физическую реабилитацию и, в частности, строить центры реабилитации, готовить соответствующие кадры.

Законопроект о легализации марихуаны в медицинских целях зарегистрировали в Верховной раде в июне 2021 года. 12 июля 2021 года Владимир Зеленский попросил раду рассмотреть легализацию марихуаны в приоритетном порядке. Через год, в июне 2022-го, правительство Украины поддержало использование марихуаны в медицинских и научных целях.

Председатель комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий говорил, что законопроект правительства о легализации медицинского каннабиса нивелирует риски использования его не по назначению.

Правительство России разрешило выращивать коноплю и снотворный мак в медицинских, ветеринарных и промышленных целях в феврале 2020 года. Употребление каннабиса в медицинских целях также разрешено в Дании, Австрии, Италии, Швейцарии, Польше, Финляндии, Северной Македонии, Турции, Израиле, России, Замбии, Зимбабве, Перу, Таиланде, Вануату и Панаме. В Израиле употреблять марихуану с разрешения врача можно с 1994 года. В Нидерландах покупать каннабис разрешено только в кофешопах. Полностью каннабис разрешен в Уругвае и Канаде. В каждом штате США свои правила относительно каннабиса.

Анастасия Ларина