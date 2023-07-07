Минздрав Украины поддержал легализацию лекарств на основе каннабиса

Министерство здравоохранения Украины поддержало легализацию лекарств на основе каннабиса (марихуаны). Об этом сообщил замглавы ведомства, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

«Комитет по вопросам охраны здоровья уже поддержал этот законопроект. И Министерство охраны здоровья дало позитивную оценку данному законопроекту. Ожидаем, что в ближайшее время он будет вынесен в Верховную раду и там принят»,— сказал господин Кузин в эфире телеканала «Рада» (цитата по ТАСС).

28 июня президент Украины Владимир Зеленский вновь выступил за легализацию в стране лекарств на основе марихуаны. Он отметил, что подобные решения могут оказаться сложными и необычными для украинцев. Однако, по мнению господина Зеленского, «все лучшие мировые практики» должны быть применены на Украине, чтобы гражданам страны «не пришлось терпеть боль, стресс и травмы из-за войны».

Украинский президент подчеркнул, что для легализации лекарств на основе марихуаны необходимо провести соответствующие научные исследования, а производить их должны исключительно на территории Украины. 4 июля депутат Верховной рады Украины от фракции «Голос» Ярослав Железняк допускал, что рассмотреть законопроект могут на ближайшем пленарном заседании.

Милена Костерева