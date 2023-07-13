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Коммерсантъ FM
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Индия может сократить экспорт риса на 80%

Правительство Индии, крупнейшего в мире поставщика риса, рассматривает возможность временного запрета экспорта большинства разновидностей этой культуры, сообщает Bloomberg. Запрет может коснуться всех разновидностей, кроме басмати, а это примерно 80% всего экспортируемого страной риса.

Причина в том, что нынешний урожай уже пострадал от экстремальных погодных условий, а метеорологи прогнозируют сохранение климатического режима Эль-Ниньо до осени и, возможно, до следующего года со всеми вытекающими последствиями для посевов в условиях роста температур и чрезмерно обильных осадков.

Из-за непогоды пострадал также урожай такой важной для индийской кухни культуры, как помидоры, которые из-за дефицита теперь стоят дороже бензина. Рис также становится дефицитным товаром, и правительству приходится повышать закупочные цены на него, чтобы компенсировать фермерам убытки. Розничные цены на рис в Дели в этом году выросли на 15%, а в среднем по стране — на 8%. Запрет экспорта может способствовать снижению цен в стране, однако спровоцирует рост цен за пределами Индии.

Доля Индии в мировой торговле рисом составляет около 40%, страна поставляет этот продукт более чем в 100 стран мира, а ее крупнейшими заказчиками являются Китай, Бенин, Сенегал, Кот-д`Ивуар и Того. Многие из этих стран в текущем году нарастили закупки риса, чтобы сделать запасы на случай затяжного Эль-Ниньо и снижения или прекращения поставок из Индии.

Алена Миклашевская

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